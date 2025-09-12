Прижмич — Муте. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 12 сентября 2025 года

Прижмич
Дино проводит текущую неделю в статусе 119-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.
В этом году хорват очень успешно выступает на «челленджерах».
Ранее в текущем сезоне Прижмич выиграл турниры в Загребе и Братиславе. Еще на трех — в Милане, Сан-Марино и польском Гродзиск-Мазовецком — 20-летний теннисист дошел до финала.
На уровне основного тура Прижмич провел лишь один турнир: в июле он дошел до четвертьфинала в Умаге.
В общем, Дино постепенно приближается к дебюту в топ-100. Скорее всего, уже в следующем году он будет регулярно выступать как минимум на турнирах категории ATP 250.
Муте
Корантен тем временем ранее в этом году закрепился в топ-50.
Прогресс француза стал одним из главных сюрпризом сезона. Самое интересное, что он демонстрировал достойные результаты на всех покрытиях.
В мае Муте прошел три раунда на грунтовом «Мастерсе» в Риме, с июне добрался до финала на травяном турнире на Мальорке, а в июле — до полуфинала на харде в Вашингтоне.
Но были, конечно, и неудачи, среди которых поражение от австралийца Джордана Томпсона в первом круге US Open.
На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Корантен не смог пройти второй раунд, уступив Алехандро Давидовичу-Фокине и Алексу Микельсену соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Прижмича в этом матче можно поставить за 1.99, победу Муте букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: здесь однозначно оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Скорее всего, матч между хорватом и французом получится максимально напряженным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.