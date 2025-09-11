Хантер — Аранго. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Колумбийка Эмилиана Аранго сыграет против австралийки Сторм Хантер во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хантер — Аранго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хантер

Сторм в первом круге преподнесла сенсацию, выиграв у чешки Катерины Синяковой — 7:6, 4:6, 6:3.

Австралийская теннисистка одержала первую победу за полтора года.

В апреле прошлого года Хантер перенесла операцию по поводу травмы ахилла, из-за которой ей в итоге пришлось пропустить 12 месяцев.

Именно по этой причине она свалилась в рейтинге за пределы первой тысячи.

Хантер вернулась в тур в конце апреля, однако с тех пор она провела лишь пять матчей.

Прогнозы на теннис

Весной Сторм сыграла три матча на грунте, а в августе уступила соотечественнице Мэддисон Инглис в квалификации US Open.

Аранго

Эмилиана в первом раунде встречалась с полькой Магдой Линетт, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Колумбийка забрала первый сет со счетом 6:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.

Лучшим результатом Аранго в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в мексиканском Мериде. Интересно, что в решающем матче она уступила Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6.

Кроме того, перед этим она выиграла турнир WTA 125 в мексиканском Канкуне.

Благодаря этим результатам латиноамериканка по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

Но также стоит добавить, что после турнира в Мериде Аранго еще ни разу не выигрывала на больше одного матча на уровне WTA 250 и выше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хантер в этом матче можно поставить за 2.53, победу Аранго букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: австралийке, похоже, наконец-то удалось хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме, но все равно сейчас есть сомнения, что она успеет восстановиться к ближайшему матчу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.