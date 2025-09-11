ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Джин СилваФонт встретится с Мартинезом, Лопес против Силвы. Анонс карда UFC Noche Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 08:11
    • ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025
  • 07:14
    • Криштиану Роналду признан «Лучшим футболистом всех времен»
  • 07:51
    • Финал Лиги чемпионов-2027 примет Мадрид
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 23:25
    • Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
    Хантер удивит еще одну соперницу?

    Хантер — Аранго. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хантер — Аранго
    Сторм Хантер
    Колумбийка Эмилиана Аранго сыграет против австралийки Сторм Хантер во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хантер — Аранго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хантер

    Сторм в первом круге преподнесла сенсацию, выиграв у чешки Катерины Синяковой — 7:6, 4:6, 6:3.

    Австралийская теннисистка одержала первую победу за полтора года.

    В апреле прошлого года Хантер перенесла операцию по поводу травмы ахилла, из-за которой ей в итоге пришлось пропустить 12 месяцев.

    Именно по этой причине она свалилась в рейтинге за пределы первой тысячи.

    Хантер вернулась в тур в конце апреля, однако с тех пор она провела лишь пять матчей.

    Весной Сторм сыграла три матча на грунте, а в августе уступила соотечественнице Мэддисон Инглис в квалификации US Open.

    Аранго

    Эмилиана в первом раунде встречалась с полькой Магдой Линетт, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

    Колумбийка забрала первый сет со счетом 6:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.

    Лучшим результатом Аранго в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в мексиканском Мериде. Интересно, что в решающем матче она уступила Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6.

    Кроме того, перед этим она выиграла турнир WTA 125 в мексиканском Канкуне.

    Благодаря этим результатам латиноамериканка по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

    Но также стоит добавить, что после турнира в Мериде Аранго еще ни разу не выигрывала на больше одного матча на уровне WTA 250 и выше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хантер в этом матче можно поставить за 2.53, победу Аранго букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: австралийке, похоже, наконец-то удалось хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме, но все равно сейчас есть сомнения, что она успеет восстановиться к ближайшему матчу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

