    Марино — Мария. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

    Татьяна Мария
    Немка Татьяна Мария сыграет против представительницы Канады Ребекки Марино во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марино — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 11 Сентября 2025 года

    Р. Марино

  • Канада
    •  Р. Марино 02:00 Татьяна Мария

    Татьяна Мария

  • Германия
    •

    Марино

    Ребекка в первом раунде одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:2, 6:3.

    На прошлой неделе канадская теннисистка не смогла пройти первый круг на турнире WTA 125 в Гвадалахаре, проиграв 179-й ракетке мира мексиканке Ане Софии Санчес.

    В текущем сезоне Марино до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура.  

    При этом в 2025-м она еще ни разу не проходила дальше второго круга на турнирах категории WTA 250 и выше.

    Лучшим результатом Марино в этом году пока остается выход в финал травяного турнира WTA 125 в британском Илкли.

    Мария

    Татьяна в стартовом матче выиграла у турчанки Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:2.

    Несколько месяцев назад немка преподнесла одну из главных сенсаций сезона, став чемпионкой травяного турнира в Лондоне.

    На британском «пятисотнике» Мария обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

    Кроме того, 38-летняя теннисистка дошла до финала на травяном турнире WTA 125 в Ньюпорте.

    Благодаря этим результатам она по-прежнему находится рядом с топ-50.

    Но также стоит обратить внимание, что Мария выиграла лишь три из девяти последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марино в этом матче можно поставить за 2.45, победу Марии букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: в прошлом году Татьяна обыграла Ребекку на траве в Сербитоне, но матч получился довольно напряженным, теннисисткам понадобился даже третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

