Марино — Мария. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Р. Марино
Татьяна Мария
Марино
Ребекка в первом раунде одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:2, 6:3.
На прошлой неделе канадская теннисистка не смогла пройти первый круг на турнире WTA 125 в Гвадалахаре, проиграв 179-й ракетке мира мексиканке Ане Софии Санчес.
В текущем сезоне Марино до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура.
При этом в 2025-м она еще ни разу не проходила дальше второго круга на турнирах категории WTA 250 и выше.
Лучшим результатом Марино в этом году пока остается выход в финал травяного турнира WTA 125 в британском Илкли.
Мария
Татьяна в стартовом матче выиграла у турчанки Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:2.
Несколько месяцев назад немка преподнесла одну из главных сенсаций сезона, став чемпионкой травяного турнира в Лондоне.
На британском «пятисотнике» Мария обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.
Кроме того, 38-летняя теннисистка дошла до финала на травяном турнире WTA 125 в Ньюпорте.
Благодаря этим результатам она по-прежнему находится рядом с топ-50.
Но также стоит обратить внимание, что Мария выиграла лишь три из девяти последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марино в этом матче можно поставить за 2.45, победу Марии букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: в прошлом году Татьяна обыграла Ребекку на траве в Сербитоне, но матч получился довольно напряженным, теннисисткам понадобился даже третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.