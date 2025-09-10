Хантер — Синякова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

Чешка Катерина Синякова сыграт против австралийки Сторм Хантер в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хантер — Синякова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хантер

Сторм в апреле прошлого года перенесла операцию по поводу травмы ахилла, из-за которой ей в итоге пришлось пропустить 12 месяцев.

Именно по этой причине австралийская теннисистка свалилась в рейтинге за пределы первой тысячи.

Хантер вернулась в тур в конце апреля, однако с тех пор она провела лишь четыре матча.

Ну и здесь важно уточнить, что Хантер пока еще ни разу не выигрывала в этом сезоне.

Прогнозы на теннис

Очевидно, что возвращение получилось чересчур непростым, пока что Сторм максимально далека от своей оптимальной формы.

Синякова

Катерина тем временем по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

Несмотря на то, что приоритетом для нее, как и раньше, остаются выступления в парном разряде, в одиночке у нее периодически тоже проскакивают солидные результаты.

В начале августа Синякова выиграла турнир WTA 125 в Варшаве. В финале чешка разгромила швейцарку Викторию Голубич.

Перер этим она дошла до четвертьфинала на домашнем турнире WTA 250 в Праге.

Кроме того, у Синяковой положительный баланс на харде в этом сезоне — 17 побед и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хантер в этом матче можно поставить за 5.80, победу Синяковой букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: скорее всего, Катерина воспользуется проблемами соперницы. Более того, здесь легко представить сценарий, при котором матч завершится с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Синяковой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.