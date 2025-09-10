ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 12:55
    • Клуб «Химки» был признан банкротом
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
    Все новости спорта

    Синякова воспользуется проблемами Хантер?

    Хантер — Синякова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Катерина Синякова
    Прогноз и ставки на Хантер — Синякова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Катерина Синякова
    Чешка Катерина Синякова сыграт против австралийки Сторм Хантер в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хантер — Синякова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 10 Сентября 2025 года

    Сторм Хантер

  • Австралия
    •  Сторм Хантер 01:00 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •

    Хантер

    Сторм в апреле прошлого года перенесла операцию по поводу травмы ахилла, из-за которой ей в итоге пришлось пропустить 12 месяцев.

    Именно по этой причине австралийская теннисистка свалилась в рейтинге за пределы первой тысячи.

    Хантер вернулась в тур в конце апреля, однако с тех пор она провела лишь четыре матча.

    Ну и здесь важно уточнить, что Хантер пока еще ни разу не выигрывала в этом сезоне.

    Прогнозы на теннис   
    Очевидно, что возвращение получилось чересчур непростым, пока что Сторм максимально далека от своей оптимальной формы.

    Синякова

    Катерина тем временем по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

    Несмотря на то, что приоритетом для нее, как и раньше, остаются выступления в парном разряде, в одиночке у нее периодически тоже проскакивают солидные результаты.

    В начале августа Синякова выиграла турнир WTA 125 в Варшаве. В финале чешка разгромила швейцарку Викторию Голубич.

    Перер этим она дошла до четвертьфинала на домашнем турнире WTA 250 в Праге.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Кроме того, у Синяковой положительный баланс на харде в этом сезоне — 17 побед и девять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хантер в этом матче можно поставить за 5.80, победу Синяковой букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: скорее всего, Катерина воспользуется проблемами соперницы. Более того, здесь легко представить сценарий, при котором матч завершится с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Синяковой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Схеппер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хантер — Синякова: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 10.09.202501:00. Синякова воспользуется проблемами Хантер?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры