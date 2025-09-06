Удварди — Эала. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Гвадалахаре 6 сентября 2025 года

Удварди
Панна третий раз в этом году вышла в финал. В июне венгерская теннисистка выиграла турнир ITF во французском Блуа, а в январе остановилась в шаге от титула в Нью-Дели.
Удварди начала текущий турнир с победы над мексиканкой Джессикой Инохосой-Гомес — 6:3, 6:2.
Во втором круге ее соперницей была чешка Никола Бартункова — 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Удварди одержала победу над 89-й ракеткой мира британкой Франческой Джонс (6:4, 4:6, 6:3), а в полуфинае обыграла россиянку Марию Козыреву (6:3, 6:4).
Удварди занимает 134-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 61 матч, и на этом отрезке у нее 39 побед и 22 поражения.
Лучшим результатом Удварди в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).
Эала
Александра в полуфинале выиграла у американки Кайлы Дэй — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале филиппинская теннисистка одержала победу над итальянкой Николь Фосса Уэрго — 7:6, 6:2.
Перед этим у нее был непростой матч против 39-летней американки Варвары Лепченко — 6:7, 7:6, 6:3.
В первом раунде Эала выиграла у нидерландки Арианны Хартоно — 6:2, 6:2.
Ранее в этом сезоне 20-летняя филиппинка закрепилась в топ-100. В марта она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Майами, а в июне — до финала на турнире в Истборне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Удварди в этом матче можно поставить за 2.86, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: в середине апреля Александра проиграла Панне на грунте в Оэйраше — 6:7, 4:6. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку у Эалы минимальный опыт выступлений на этом покрытии, тогда как на харде она, скорее всего, уверенно возьмет реванш у венгерской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: победа Эалы в двух сетах за 1.92.