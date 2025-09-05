ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
    Неужели Джокович снова обыграет Алькараса?

    Джокович — Алькарас. Ставка (к. 3.92) и прогноз на US Open 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Джокович — Алькарас
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Мужчины 05 Сентября 2025 года

    Новак Джокович

  • Сербия
    •  Новак Джокович 22:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    Джокович

    Новак 14-й раз в карьере вышел в полуфинал американского мэйджора.

    В четвертьфинале Джокович выиграл у американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

    В 1/8 финала 38-летний серб одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом (6:3, 6:3, 6:2), а в третьем раунде выиграл у британца Кэмерона Норри (6:4, 6:7, 6:2, 6:3).

    Во втором круге Джокович одержал волевую победу над Закари Свайдой (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), а в первом круге Джокович, вопреки ожиданиям, уверенно переиграл талантливого американца Лернера Тьена (6:1, 7:6, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Джокович дошел до полуфинала на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне. На этих турнирах ему в итоге не удалось попасть в финал.

    Алькарас

    Карлос третий раз сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США.

    В 2022 году испанец стал победителем турнира в Нью-Йорке, а в 2023-м проиграл в 1/2 финала Даниилу Медведеву.

    На текущем турнире Алькарас пока не проиграл ни одного сета.

    В четвертьфинале Карлитос уверенно обыграл чеха Иржи Легечку — 6:4, 6:2, 6:4.
    В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).

    Во втором раунде он разгромил итальянца Маттиа Беллуччи (6:1, 6:0, 6:3), а в стартовом матче выиграл у американца Райли Опелки (6:4, 7:5, 6:4).

    Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

    Кроме того, Алькарас выиграл 44 из последних 46 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 3.92, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.27.

    Прогноз: если что, Новак ведет 5-3 в личных встречах с Карлосом. В начале сезона серб красиво разобрался с испанцем в четвертьфинале Australian Open.

    Кроме того, в прошлом году Джокович одержал историческую победу над Алькарасом в финале олимпийского турнира. 

    Сейчас же многое будет зависеть от состояния Джоковича — успеет ли он восстановиться к тяжелейшему матчу? Наше мнение — успеет. Как известно, Новак пропустил все турниры, предшествующие US Open, грамотно сэкономив силы к мэйджору в Нью-Йорке.

    В общем, очередная победа Джоковича над Алькарасом не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича за 3.92.

    Джокович — Алькарас: прогноз и ставка за 3.92, статистика, коэффициенты матча 05.09.202522:00. Неужели Джокович снова обыграет Алькараса?
