Дэй — Эала. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 5 сентября 2025 года

Дэй
Кайла пропустила первые четыре месяца текущего сезона, из-за чего свалилась в пятую сотню рейтинга.
При этом ранее американка даже успела дебютировать в топ-100.
Текущий турнир Дэй начала с победы над Эминой Бекташ — 6:4, 3:6, 6:4.
Во втором круге ее соперницей была мексиканка Ана София Санчес — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале 25-летняя Дэй обыграла колумбийку Эмилиану Аранго — 7:5, 6:2.
Эала
Александра в четвертьфинале одержала победу над итальянкой Николь Фосса Уэрго — 7:6, 6:2.
Перед этим у филиппинской теннисистки был непростой матч против 39-летней американки Варвары Лепченко — 6:7, 7:6, 6:3.
В первом раунде Эала выиграла у нидерландки Арианны Хартоно — 6:2, 6:2.
Эала ранее в этом сезоне закрепилась в топ-100. В марта она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Майами, а в июне — до финала на турнире в Истборне.
Также стоит добавить, что в конце августа Александра обыграла датчанку Клару Таусон в первом круге US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дэй в этом матче можно поставить за 3.72, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: скорее всего, Эала подтвердит статус фаворитки, но не факт, что ей удастся обыграть американку с разгромным счетом.
- 3.92Джокович — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.99Дардери — Монтейро: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.92Оливьери — Лайович: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Эалы + тотал геймов больше 18,5 за 2.12.