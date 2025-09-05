Дэй — Эала. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 5 сентября 2025 года

Филиппинка Александра Эала сыграет против американки Кайлы Дэй в полуфинале турнира WTA 125 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 5 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дэй — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дэй

Кайла пропустила первые четыре месяца текущего сезона, из-за чего свалилась в пятую сотню рейтинга.

При этом ранее американка даже успела дебютировать в топ-100.

Текущий турнир Дэй начала с победы над Эминой Бекташ — 6:4, 3:6, 6:4.

Во втором круге ее соперницей была мексиканка Ана София Санчес — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале 25-летняя Дэй обыграла колумбийку Эмилиану Аранго — 7:5, 6:2.

Эала

Александра в четвертьфинале одержала победу над итальянкой Николь Фосса Уэрго — 7:6, 6:2.

Перед этим у филиппинской теннисистки был непростой матч против 39-летней американки Варвары Лепченко — 6:7, 7:6, 6:3.

В первом раунде Эала выиграла у нидерландки Арианны Хартоно — 6:2, 6:2.

Эала ранее в этом сезоне закрепилась в топ-100. В марта она дошла до полуфинала на «тысячнике» в Майами, а в июне — до финала на турнире в Истборне.

Также стоит добавить, что в конце августа Александра обыграла датчанку Клару Таусон в первом круге US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дэй в этом матче можно поставить за 3.72, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: скорее всего, Эала подтвердит статус фаворитки, но не факт, что ей удастся обыграть американку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Эалы + тотал геймов больше 18,5 за 2.12.