Зверев — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.76) и прогноз на US Open 30 августа 2025 года

Зверев
Саша седьмой раз подряд прошел не мене двух раундов на американском мэйджоре.
При этом после 2019 года он пока ни разу не проигрывал в Нью-Йорке раньше четвертьфинала.
В первом круге текущего турнира Зверев одержал уверенную победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 7:6, 6:4.
Во втором раунде его соперником был британец Джейкоб Фернли — 6:4, 6:4, 6:4.
Зверев выиграл десять из последних 12-ти матчей.
Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. В первом случае его остановил Карен Хачанов, а во втором — Карлос Алькарас.
В текущем сезоне Зверев выиграл 21 из 27 матчей на харде.
Оже-Альяссим
Феликс впервые с 2021 года вышел в третий раунд Открытого чемпионата США.
В первом круге канадский теннисист одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:4, 7:6, 6:4.
После этого Оже-Альяссим выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:1, 7:6, 7:6.
Оже-Альяссим выиграл пять из шести последних матчей. В середине августа он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.
В текущем сезоне Оже-Альяссим выиграл 24 из 34 матчей на харде. В начале года он выиграл турниры ATP 250 в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: Саша выиграл шесть из восьми матчей против Феликса. Канадец, конечно, способен навязать борьбу, но все-таки склоняемся к тому, что у Зверева в предстоящем матче не будет серьезных проблем.
- 2.03Вонг — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.92Бублик — Пол: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.92Альтмайер — Де Минор: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.76.