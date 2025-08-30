Зверев — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.76) и прогноз на US Open 30 августа 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге US Open. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша седьмой раз подряд прошел не мене двух раундов на американском мэйджоре.

При этом после 2019 года он пока ни разу не проигрывал в Нью-Йорке раньше четвертьфинала.

В первом круге текущего турнира Зверев одержал уверенную победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 7:6, 6:4.

Во втором раунде его соперником был британец Джейкоб Фернли — 6:4, 6:4, 6:4.

Зверев выиграл десять из последних 12-ти матчей.

Прогнозы и ставки на US Open

Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. В первом случае его остановил Карен Хачанов, а во втором — Карлос Алькарас.

В текущем сезоне Зверев выиграл 21 из 27 матчей на харде.

Оже-Альяссим

Феликс впервые с 2021 года вышел в третий раунд Открытого чемпионата США.

В первом круге канадский теннисист одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:4, 7:6, 6:4.

После этого Оже-Альяссим выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:1, 7:6, 7:6.

Оже-Альяссим выиграл пять из шести последних матчей. В середине августа он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

В текущем сезоне Оже-Альяссим выиграл 24 из 34 матчей на харде. В начале года он выиграл турниры ATP 250 в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: Саша выиграл шесть из восьми матчей против Феликса. Канадец, конечно, способен навязать борьбу, но все-таки склоняемся к тому, что у Зверева в предстоящем матче не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.76.