Джойнт — Самсонова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Майи Джойнт из Австралии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джойнт

Майя Джойнт завоевала чемпионский титул на турнире в Истбурне. В финале британского турнира австралийка выиграла у Александры Эалы из Филиппин (6:4, 1:6, 7:6).

На корте спортсменки провели 2 часа 28 минут. В финальном поединке Джойнт не выполнила эйсов, но допустила семь ошибок на собственной подаче. Также теннисистка из Австралии реализовала четыре брейк-пойнта.

Майя Джойнт выдаёт победную серию из пяти матчей, в которую вошли поединки против россиянок Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:3), Анны Блинковой (6:4, 7:5), британки Эммы Радукану (4:6, 6:1, 7:6) и Онс Жабер из Туниса (7:5, 6:2).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На данный момент Майя Джойнт занимает 51 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Самсонова

На соревнованиях в Истбурне Людмила Самсонова не участвовала, россиянка сделала выбор в пользу «пятисотника» в Берлине.

На немецком турнире Самсонова остановилась в полуфинале, в финал её не пустила китаянка Синьюй Ван (4:6, 1:6).

На кортах Берлина Людмила Самсонова выиграла у американки Аманды Анисимовой (6:1, 6:1), американки Джессики Пегулы (6:7, 7:5, 7:6) и японки Наоми Осаки (3:6, 7:6, 6:4).

Людмила Самсонова занимает в женской теннисной ассоциации 19 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Несмотря на то, что Майя Джойнт завоевала чемпионство в Истбурне, на Уимблдоне в соперницах мощная Людмила Самсонова. Россиянка, конечно столкнётся с серьёзным сопротивлением со стороны Джойнт, но добьётся итоговой победы.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-4.5) с коэффициентом 2.30.