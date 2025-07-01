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    Сможет ли Самсонова переиграть чемпионку Истбурна?

    Джойнт — Самсонова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Майи Джойнт из Австралии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Майя Джойнт

  • Австралия
    •  Майя Джойнт 13:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Джойнт

    Майя Джойнт завоевала чемпионский титул на турнире в Истбурне. В финале британского турнира австралийка выиграла у Александры Эалы из Филиппин (6:4, 1:6, 7:6).

    На корте спортсменки провели 2 часа 28 минут. В финальном поединке Джойнт не выполнила эйсов, но допустила семь ошибок на собственной подаче. Также теннисистка из Австралии реализовала четыре брейк-пойнта.

    Майя Джойнт выдаёт победную серию из пяти матчей, в которую вошли поединки против россиянок Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:3), Анны Блинковой (6:4, 7:5), британки Эммы Радукану (4:6, 6:1, 7:6) и Онс Жабер из Туниса (7:5, 6:2).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На данный момент Майя Джойнт занимает 51 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Самсонова

    На соревнованиях в Истбурне Людмила Самсонова не участвовала, россиянка сделала выбор в пользу «пятисотника» в Берлине.

    На немецком турнире Самсонова остановилась в полуфинале, в финал её не пустила китаянка Синьюй Ван (4:6, 1:6).

    На кортах Берлина Людмила Самсонова выиграла у американки Аманды Анисимовой (6:1, 6:1), американки Джессики Пегулы (6:7, 7:5, 7:6) и японки Наоми Осаки (3:6, 7:6, 6:4).

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    Людмила Самсонова занимает в женской теннисной ассоциации 19 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Несмотря на то, что Майя Джойнт завоевала чемпионство в Истбурне, на Уимблдоне в соперницах мощная Людмила Самсонова. Россиянка, конечно столкнётся с серьёзным сопротивлением со стороны Джойнт, но добьётся итоговой победы.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-4.5) с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Самсонова?

    Матч Джойнт — Самсонова состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Самсоновой (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Самсоновой (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Самсонова?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.60.

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    Джойнт — Самсонова: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Сможет ли Самсонова переиграть чемпионку Истбурна?
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