Шевченко — Опелка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против американца Райли Опелки в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша третий год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора. До сих пор он не выиграл ни одного матча на главном травяном турнире.

В 2023-м Шевченко проиграл в первом круге Адриану Маннарино, а в 2024-м уступил Юго Эмберу.

В прошлом месяце Шевченко пытался попасть в основную сетку турнира на Мальорке, но в итоге проиграл в первом раунде квалификации шведу Элиасу Имеру.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Вскоре после этого Шевченко провел два выставочных матча: в первом обыграл Давида Гоффена, а во втором уступил Генри Серлу.

Опелка

Райли тем временем успел провести на траве уже десять матчей.

В середине июня американец дошел до полуфинала в Хертогенбосе. В четвертьфинале он обыграл Даниила Медведева (7:6, 7:6).

На «пятисотнике» в Лондоне Опелка после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи уступил Артуру Риндеркнешу.

В Истборне двухметровый теннисист тоже не смог пройти второй раунд, проиграв Якубу Меншику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.26, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в начале сезона Саша проиграл американцу на турнире в Далласе — 6:7, 4:6. На траве у Шевченко еще меньше шансов победу в матче против американца. Но при этом нет никаких сомнений, что здесь будет как минимум три затяжных, напряженных сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.