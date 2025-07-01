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    Шевченко снова проиграет Опелке?

    Шевченко — Опелка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Опелка
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против американца Райли Опелки в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Александр Шевченко

  • Россия
    •  Александр Шевченко 13:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
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    Шевченко

    Саша третий год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора.  До сих пор он не выиграл ни одного матча на главном травяном турнире.

    В 2023-м Шевченко проиграл в первом круге Адриану Маннарино, а в 2024-м уступил Юго Эмберу.

    В прошлом месяце Шевченко пытался попасть в основную сетку турнира на Мальорке, но в итоге проиграл в первом раунде квалификации шведу Элиасу Имеру.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Вскоре после этого Шевченко провел два выставочных матча: в первом обыграл Давида Гоффена, а во втором уступил Генри Серлу.

    Опелка

    Райли тем временем успел провести на траве уже десять матчей.

    В середине июня американец дошел до полуфинала в Хертогенбосе. В четвертьфинале он обыграл Даниила Медведева (7:6, 7:6).

    На «пятисотнике» в Лондоне Опелка после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи уступил Артуру Риндеркнешу.

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    В Истборне двухметровый теннисист тоже не смог пройти второй раунд, проиграв Якубу Меншику.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.26, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.34.

    Прогноз: в начале сезона Саша проиграл американцу на турнире в Далласе — 6:7, 4:6. На траве у Шевченко еще меньше шансов победу в матче против американца. Но при этом нет никаких сомнений, что здесь будет как минимум три затяжных, напряженных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Опелка?

    Матч Шевченко — Опелка состоится 01 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 41,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 41,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.26, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.34.

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