Шевченко — Опелка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Александр Шевченко
Райлли Опелка
Шевченко
Саша третий год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора. До сих пор он не выиграл ни одного матча на главном травяном турнире.
В 2023-м Шевченко проиграл в первом круге Адриану Маннарино, а в 2024-м уступил Юго Эмберу.
В прошлом месяце Шевченко пытался попасть в основную сетку турнира на Мальорке, но в итоге проиграл в первом раунде квалификации шведу Элиасу Имеру.
Вскоре после этого Шевченко провел два выставочных матча: в первом обыграл Давида Гоффена, а во втором уступил Генри Серлу.
Опелка
Райли тем временем успел провести на траве уже десять матчей.
В середине июня американец дошел до полуфинала в Хертогенбосе. В четвертьфинале он обыграл Даниила Медведева (7:6, 7:6).
На «пятисотнике» в Лондоне Опелка после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи уступил Артуру Риндеркнешу.
В Истборне двухметровый теннисист тоже не смог пройти второй раунд, проиграв Якубу Меншику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.26, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: в начале сезона Саша проиграл американцу на турнире в Далласе — 6:7, 4:6. На траве у Шевченко еще меньше шансов победу в матче против американца. Но при этом нет никаких сомнений, что здесь будет как минимум три затяжных, напряженных сета.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.