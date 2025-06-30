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    Сарасуа ждут большие испытания?

    Викмайер — Сарасуа. Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Викмайер — Сарасуа
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    Рената Сарасуа
    Бельгийка Янина Викмайер и мексиканка Рената Сарасуа встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Викмайер — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Янина Викмайер

  • Бельгия
    •  Янина Викмайер 16:30 Рената Сарасуа

    Рената Сарасуа

  • Мексика
    •

    Янина Викмайер

    Хочется надеяться, что карьера Викмайер не подошла к логическому завершению, и её проигрыш в рамках «Ролан Гаррос» с двумя «баранками» ещё получится чем-то перекрыть.

    Бельгийка уже немного замолила грехи, пройдя успешно квалификацию в голландском Хертогенбосе, но на большее её не хватило.

    Физическое состояние бельгийки постепенно начинает улучшаться, но при этом она уже в приличном теннисном возрасте, чтобы выдерживать действительно серьезные нагрузки.

    В матче против Сарасуа у нее будут шансы только за счет покрытия, поскольку Викмайер всегда хорошо себя чувствовала на траве.

    Рената Сарасуа

    Последние месяцы у Сарасуа были достаточно плодотворными в плане результатов, но все они случились на грунте.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    С начала мая она выиграла всего пять матчей из 12, при том что соперницы на протяжении всей дистанции были мало статусными и проходимыми.

    Если брать все матчи на траве с прошлого года, то у Сарасуса набралось четыре победы и четыре поражения.

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    Если мексиканка сможет избавиться от постоянных невынужденных ошибок, то ей под силу навязать борьбу возрастной бельгийке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Викмайер — 2.38, победа Сарасуа — 1.65.

    Прогноз: Викмайер вполне способна изыскать резервы, чтобы выиграть предстоящий матч.

    Ставка: П1 за 2.38.

    Альтернативный прогноз: Поединок будет длительным, поэтому геймов будет сыграно достаточно.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Викмайер — Сарасуа?

    Матч Викмайер — Сарасуа состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Викмайер — Сарасуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Викмайер — Сарасуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Викмайер — Сарасуа?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Викмайер — Сарасуа?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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