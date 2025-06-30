Викмайер — Сарасуа. Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Бельгийка Янина Викмайер и мексиканка Рената Сарасуа встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Викмайер — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Янина Викмайер

Хочется надеяться, что карьера Викмайер не подошла к логическому завершению, и её проигрыш в рамках «Ролан Гаррос» с двумя «баранками» ещё получится чем-то перекрыть.

Бельгийка уже немного замолила грехи, пройдя успешно квалификацию в голландском Хертогенбосе, но на большее её не хватило.

Физическое состояние бельгийки постепенно начинает улучшаться, но при этом она уже в приличном теннисном возрасте, чтобы выдерживать действительно серьезные нагрузки.

В матче против Сарасуа у нее будут шансы только за счет покрытия, поскольку Викмайер всегда хорошо себя чувствовала на траве.

Рената Сарасуа

Последние месяцы у Сарасуа были достаточно плодотворными в плане результатов, но все они случились на грунте.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

С начала мая она выиграла всего пять матчей из 12, при том что соперницы на протяжении всей дистанции были мало статусными и проходимыми.

Если брать все матчи на траве с прошлого года, то у Сарасуса набралось четыре победы и четыре поражения.

Если мексиканка сможет избавиться от постоянных невынужденных ошибок, то ей под силу навязать борьбу возрастной бельгийке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Викмайер — 2.38, победа Сарасуа — 1.65.

Прогноз: Викмайер вполне способна изыскать резервы, чтобы выиграть предстоящий матч.

Ставка: П1 за 2.38.

Альтернативный прогноз: Поединок будет длительным, поэтому геймов будет сыграно достаточно.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.48.