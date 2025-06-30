Викмайер — Сарасуа. Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Янина Викмайер
Рената Сарасуа
Янина Викмайер
Хочется надеяться, что карьера Викмайер не подошла к логическому завершению, и её проигрыш в рамках «Ролан Гаррос» с двумя «баранками» ещё получится чем-то перекрыть.
Бельгийка уже немного замолила грехи, пройдя успешно квалификацию в голландском Хертогенбосе, но на большее её не хватило.
Физическое состояние бельгийки постепенно начинает улучшаться, но при этом она уже в приличном теннисном возрасте, чтобы выдерживать действительно серьезные нагрузки.
В матче против Сарасуа у нее будут шансы только за счет покрытия, поскольку Викмайер всегда хорошо себя чувствовала на траве.
Рената Сарасуа
Последние месяцы у Сарасуа были достаточно плодотворными в плане результатов, но все они случились на грунте.
С начала мая она выиграла всего пять матчей из 12, при том что соперницы на протяжении всей дистанции были мало статусными и проходимыми.
Если брать все матчи на траве с прошлого года, то у Сарасуса набралось четыре победы и четыре поражения.
Если мексиканка сможет избавиться от постоянных невынужденных ошибок, то ей под силу навязать борьбу возрастной бельгийке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Викмайер — 2.38, победа Сарасуа — 1.65.
Прогноз: Викмайер вполне способна изыскать резервы, чтобы выиграть предстоящий матч.
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Ставка: П1 за 2.38.
Альтернативный прогноз: Поединок будет длительным, поэтому геймов будет сыграно достаточно.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.48.