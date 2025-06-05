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    Джойнт легко разберется с Чирико во втором круге?

    Джойнт — Чирико. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

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    Майа Джойнт
    Австралийка Майа Джойнт и американка Луиза Чирико встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Чирико, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майа Джойнт

    Становление Джойнт все более убедительное, а сама австралийка продолжает работать над собственной игрой с разных аспектов тенниса.

    Она уже по праву может считаться сильнейшей теннисисткой своей страны, однако Майе только 19 лет.

    На «Ролан Гаррос» она выбыла уже в первом круге, зато на старте в Хорватии не испытала никаких проблем с выигрышем у местной теннисистки Конюх.

    Против Чирико будет очередная игра с преимуществом австралийки, поскольку у Луизы сейчас кризис идей, а реализация стандартных ходов оставляет желать лучшего.

    Луиза Чирико

    За последний месяц у Чирико наблюдается огромная просадка по результатам, но в целом по сезону у американки наблюдается рост по большинству игровых показателей.

    Прогнозы на теннис

    В семи последних матчах американка записала на свой счет всего две победы, причем последняя пришлась уже на турнир в Хорватии.

    Луиза легко расправилась со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек, которая провела матч словно в спячке.

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    Против австралийки будет тяжелый матч, где у Луизы не будет преимущества в силе ударов, зато она может придумать что-то нестандартное с точки зрения тактики.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.16, победа Чирико — 4.75.

    Прогноз: Джойнт легко справится с соперницей по второму кругу.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Много геймов в этой встрече ждать не нужно, поскольку по форме соперницы находятся на противоположных полюсах.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.66.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Чирико?

    Матч Джойнт — Чирико состоится 05 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Чирико?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Чирико?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Чирико?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Чирико?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Джойнт — Чирико: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 05.06.202512:30. Джойнт легко разберется с Чирико во втором круге?
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