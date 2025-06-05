Джойнт — Чирико. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Майа Джойнт
Становление Джойнт все более убедительное, а сама австралийка продолжает работать над собственной игрой с разных аспектов тенниса.
Она уже по праву может считаться сильнейшей теннисисткой своей страны, однако Майе только 19 лет.
На «Ролан Гаррос» она выбыла уже в первом круге, зато на старте в Хорватии не испытала никаких проблем с выигрышем у местной теннисистки Конюх.
Против Чирико будет очередная игра с преимуществом австралийки, поскольку у Луизы сейчас кризис идей, а реализация стандартных ходов оставляет желать лучшего.
Луиза Чирико
За последний месяц у Чирико наблюдается огромная просадка по результатам, но в целом по сезону у американки наблюдается рост по большинству игровых показателей.
В семи последних матчах американка записала на свой счет всего две победы, причем последняя пришлась уже на турнир в Хорватии.
Луиза легко расправилась со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек, которая провела матч словно в спячке.
Против австралийки будет тяжелый матч, где у Луизы не будет преимущества в силе ударов, зато она может придумать что-то нестандартное с точки зрения тактики.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.16, победа Чирико — 4.75.
Прогноз: Джойнт легко справится с соперницей по второму кругу.
- 1.85Жакмо — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.88Шарма — Фон Дайхманн: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.09Буассон — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.84.
Альтернативный прогноз: Много геймов в этой встрече ждать не нужно, поскольку по форме соперницы находятся на противоположных полюсах.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.66.