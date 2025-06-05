Джойнт — Чирико. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Австралийка Майа Джойнт и американка Луиза Чирико встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Чирико, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майа Джойнт

Становление Джойнт все более убедительное, а сама австралийка продолжает работать над собственной игрой с разных аспектов тенниса.

Она уже по праву может считаться сильнейшей теннисисткой своей страны, однако Майе только 19 лет.

На «Ролан Гаррос» она выбыла уже в первом круге, зато на старте в Хорватии не испытала никаких проблем с выигрышем у местной теннисистки Конюх.

Против Чирико будет очередная игра с преимуществом австралийки, поскольку у Луизы сейчас кризис идей, а реализация стандартных ходов оставляет желать лучшего.

Луиза Чирико

За последний месяц у Чирико наблюдается огромная просадка по результатам, но в целом по сезону у американки наблюдается рост по большинству игровых показателей.

Прогнозы на теннис

В семи последних матчах американка записала на свой счет всего две победы, причем последняя пришлась уже на турнир в Хорватии.

Луиза легко расправилась со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек, которая провела матч словно в спячке.

Против австралийки будет тяжелый матч, где у Луизы не будет преимущества в силе ударов, зато она может придумать что-то нестандартное с точки зрения тактики.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.16, победа Чирико — 4.75.

Прогноз: Джойнт легко справится с соперницей по второму кругу.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Много геймов в этой встрече ждать не нужно, поскольку по форме соперницы находятся на противоположных полюсах.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.66.