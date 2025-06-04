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    Синнер тоже проиграет супер Бублику?

    Синнер — Бублик. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Бублик
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 04 Июня 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Синнер

    Янник до сих пор не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    И есть подозрение, что на этой неделе вряд ли найдется герой, который сможет остановить первую ракетку мира.

    В четвертом раунде Синнер, как и ожидалось, спокойно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:1, 6:3, 6:4.

    В третьем круге итальянский теннисист не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

    В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

    Во втором круге он выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Синнер выиграл восемь из девяти последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 18 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

    Бублик

    Саша в понедельник жестко наказал абсолютно всех (и нас в том числе), кто отказывался верить в него.

    Представитель Казахстана обыграл Джека Дрейпера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

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  • 01/06/2025

    • Бублик совершил эффектный камбэк в матче против пятой ракетки мира — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. До сих пор на этом турнире никому не удавалось срывать такие овации на одном из главных кортов в Париже.

    В третьем раунде Бублик уверенно разобрался с португальцем Энрике Рошей — 7:5, 6:1, 6:2.

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    Перед этим Бублик совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора, сумев отыграться с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    В первом круге он одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4

    В текущем сезоне Бублик провел на грунте уже 20 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и пять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не верят в сенсацию. На победу Бублика можно поставить за 20.00.

    Прогноз: несмотря на все подвиги Бублика, сейчас все равно нет ни малейших сомнений в том, что Синнер спокойно пройдет еще один раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-9,5) за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Бублик?

    Матч Синнер — Бублик состоится 04 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бублика с форой по геймам (-9,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бублика с форой по геймам (-9,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не верят в сенсацию. На победу Бублика можно поставить за 20.00.

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    Синнер — Бублик: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 04.06.202515:00. Синнер тоже проиграет супер Бублику?
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