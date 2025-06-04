Синнер — Бублик. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Янник Синнер
Александр Бублик
Синнер
Янник до сих пор не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
И есть подозрение, что на этой неделе вряд ли найдется герой, который сможет остановить первую ракетку мира.
В четвертом раунде Синнер, как и ожидалось, спокойно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:1, 6:3, 6:4.
В третьем круге итальянский теннисист не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.
В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.
Во втором круге он выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Синнер выиграл восемь из девяти последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.
Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 18 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.
Бублик
Саша в понедельник жестко наказал абсолютно всех (и нас в том числе), кто отказывался верить в него.
Представитель Казахстана обыграл Джека Дрейпера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».
Бублик совершил эффектный камбэк в матче против пятой ракетки мира — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. До сих пор на этом турнире никому не удавалось срывать такие овации на одном из главных кортов в Париже.
В третьем раунде Бублик уверенно разобрался с португальцем Энрике Рошей — 7:5, 6:1, 6:2.
Перед этим Бублик совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора, сумев отыграться с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.
В первом круге он одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4
В текущем сезоне Бублик провел на грунте уже 20 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не верят в сенсацию. На победу Бублика можно поставить за 20.00.
Прогноз: несмотря на все подвиги Бублика, сейчас все равно нет ни малейших сомнений в том, что Синнер спокойно пройдет еще один раунд.
- 2.29Пол — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 2.69Зверев — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.00Киз — Гауфф: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-9,5) за 2.05.