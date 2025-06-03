Виртанен — Вукич. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Виртанен
В текущем сезоне у Отто по-прежнему отрицательный баланс — восемь побед и 16 поражений.
Финский теннисист в этом году до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.
Виртанен смог пройти первый круг в Марселе, Марракеше и Риме.
На Ролан Гаррос 23-летний Виртанен проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису во втором раунде квалификации.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В контексте турнира в Бирмингеме также стоит обратить внимание на результаты Виртанена на траве в прошлом году. В 2024-м он прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона. При этом Отто проиграл в квалификации турниров в Хертогенбосе и Лондоне.
Вукич
У представителя Австралии на данный момент тоже отрицательный баланс — восемь побед и 17 поражений.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до третьего круга, у Вукича была серия из 10 поражений.
Весной его лучшим результатом стал выход в полуфинал грунтового «челленджера» в португальском Эшториле.
В прошлом году Вукич много и успешно играл на грунте. Австралиец дошел до полуфинала в Истборне и Хертогенбосе, а также выиграл два матча в Ньюпорте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 2.03, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: не самый простой матч, но мы все равно склоняемся к тому, что опытный австралиец обыграет финна. Во всяком случае в прошлом году Александр очень хорошо играл на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Вукича с форой по геймам (-1,5) за 1.96.