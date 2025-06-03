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    Вукичу хватит двух сетов для победы над Виртаненом?

    Виртанен — Вукич. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Виртанен — Вукич
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    Александр Вукич
    Австралиец Александр Вукич сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Вукич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Виртанен

    В текущем сезоне у Отто по-прежнему отрицательный баланс — восемь побед и 16 поражений.

    Финский теннисист в этом году до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.

    Виртанен смог пройти первый круг в Марселе, Марракеше и Риме.  

    На Ролан Гаррос 23-летний Виртанен проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису во втором раунде квалификации.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В контексте турнира в Бирмингеме также стоит обратить внимание на результаты Виртанена на траве в прошлом году. В 2024-м он прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона. При этом Отто проиграл в квалификации турниров в Хертогенбосе и Лондоне.

    Вукич

    У представителя Австралии на данный момент тоже отрицательный баланс — восемь побед и 17 поражений.

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до третьего круга, у Вукича была серия из 10 поражений.

    Весной его лучшим результатом стал выход в полуфинал грунтового «челленджера» в португальском Эшториле.

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    В прошлом году Вукич много и успешно играл на грунте. Австралиец дошел до полуфинала в Истборне и Хертогенбосе, а также выиграл два матча в Ньюпорте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 2.03, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: не самый простой матч, но мы все равно склоняемся к тому, что опытный австралиец обыграет финна. Во всяком случае в прошлом году Александр очень хорошо играл на траве.

    Рекомендуемая ставка: победа Вукича с форой по геймам (-1,5) за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виртанен — Вукич?

    Матч Виртанен — Вукич состоится 03 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виртанен — Вукич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Вукича с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виртанен — Вукич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Вукича с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виртанен — Вукич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виртанен — Вукич?

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 2.03, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.72.

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