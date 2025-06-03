Виртанен — Вукич. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Австралиец Александр Вукич сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Вукич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Виртанен

В текущем сезоне у Отто по-прежнему отрицательный баланс — восемь побед и 16 поражений.

Финский теннисист в этом году до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.

Виртанен смог пройти первый круг в Марселе, Марракеше и Риме.

На Ролан Гаррос 23-летний Виртанен проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису во втором раунде квалификации.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В контексте турнира в Бирмингеме также стоит обратить внимание на результаты Виртанена на траве в прошлом году. В 2024-м он прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона. При этом Отто проиграл в квалификации турниров в Хертогенбосе и Лондоне.

Вукич

У представителя Австралии на данный момент тоже отрицательный баланс — восемь побед и 17 поражений.

После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до третьего круга, у Вукича была серия из 10 поражений.

Весной его лучшим результатом стал выход в полуфинал грунтового «челленджера» в португальском Эшториле.

В прошлом году Вукич много и успешно играл на грунте. Австралиец дошел до полуфинала в Истборне и Хертогенбосе, а также выиграл два матча в Ньюпорте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 2.03, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: не самый простой матч, но мы все равно склоняемся к тому, что опытный австралиец обыграет финна. Во всяком случае в прошлом году Александр очень хорошо играл на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Вукича с форой по геймам (-1,5) за 1.96.