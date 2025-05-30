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    Сможет ли Руне пройти третий раунд на Ролан Гаррос?

    Алис — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алис — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Кантена Алиса в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 30 Мая 2025 года

    Кентен Алис

  • Франция
    •  Кентен Алис 12:00 Хольгер Руне

    Хольгер Руне

  • Дания
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    Алис

    Кантен впервые в карьере дошел до третьего круга на домашнем мэйджоре.

    До сих пор его лучшим результатом в Париже был выход во второй круг в 2016 году.

    На этот раз Алису сопутствовала удача: в первом раунде он встречался с чехом Томашем Махачем, который не смог завершить матч из-за травмы.

    Во втором круге Алис одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 4:6, 6:3, 7:6, 7:5.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Интересно, что Алис ранее этой весной ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.

    Руне

    Хольгер тем временем спокойно прошел предыдущие раунды, воспользовавшись тем, что ему досталась не самая сложная сетка.

    В первом матче теннисист из Дании выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута — 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

    Во втором круге Алис одержал победу над американцем Эмилио Навой — 6:3, 7:6, 6:3.

    В предыдущих сезонах Руне ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше четвертого раунда.

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    В этом году лучшим результатом Руне на грунте пока остается победа на «пятисотнике» в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 4.90, победу Руне букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: в случае с Руне всегда надо помнить о его регулярных сбоях и внезапных проблемах. Однако сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что в предстоящем матче датчанин обыграет француза.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 38,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алис — Руне?

    Матч Алис — Руне состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алис — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Руне + тотал геймов меньше 38,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алис — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Руне + тотал геймов меньше 38,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алис — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алис — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 4.90, победу Руне букмекеры предлагают за 1.17.

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