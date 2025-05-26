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    Кудерметова выйдет во 2-й круг парижского «мэйджора»?

    Кудерметова — Томова. Ставка (к. 2.35) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Томова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 12:00 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
    •

    Кудерметова

    Три круга — это лучший результат Вероники Кудерметовой на грунте. Российская теннисистка в Риме смогла выиграть у итальянки Стефанини и американки Анисимовой, но оступилась в поединке против британки Радукану.

    На турнире серии WTA-1000 в Мадриде Кудерметова также провела три встречи, выиграв у испанки Букши и соотечественницы — Полины Кудерметовой. Вероника не смогла пройти барьер в лице украинки Марты Костюк (0:6, 6:4, 4:6).

    На соревнованиях в Штутгарте Вероника Кудерметова уступила еще одной представительницы российского тенниса — Дианы Шнайдер (7:5, 2:6, 3:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Вероника Кудерметова занимает 47 место в мировом рейтинге.

    Томова

    Виктория Томова на грунте провела всего четыре матча и потерпела в них четыре поражения.

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    • В Рабате болгарская теннисистка уступила австралийке Айле Томлянович (5:7, 6:4, 3:6). В Чарльстоне Томова потерпела фиаско в поединке против американки Робин Монтгомери (1:6, 3:6).

    На турнирах серии WTA-1000 в Мадриде и Риме Виктория Томова также не смогла пройти дальше первого круга.

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    Виктория Томова занимает 60 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Томовой букмекеры предлагают за 3.50.

    Прогноз: У Вероники Кудерметовой есть прекрасная возможность пройти в следующий круг парижского «мэйджора». Грунтовое покрытие как показывает игра — не для Томовой, которая в этом сезоне еще не одержала ни одной победы.

    Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-5.5) с коэффициентом 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Томова?

    Матч Кудерметова — Томова состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Томова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Кудерметовой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Томова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Кудерметовой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Томова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Томова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Томовой букмекеры предлагают за 3.50.

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