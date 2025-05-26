Кудерметова — Томова. Ставка (к. 2.35) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Три круга — это лучший результат Вероники Кудерметовой на грунте. Российская теннисистка в Риме смогла выиграть у итальянки Стефанини и американки Анисимовой, но оступилась в поединке против британки Радукану.

На турнире серии WTA-1000 в Мадриде Кудерметова также провела три встречи, выиграв у испанки Букши и соотечественницы — Полины Кудерметовой. Вероника не смогла пройти барьер в лице украинки Марты Костюк (0:6, 6:4, 4:6).

На соревнованиях в Штутгарте Вероника Кудерметова уступила еще одной представительницы российского тенниса — Дианы Шнайдер (7:5, 2:6, 3:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Вероника Кудерметова занимает 47 место в мировом рейтинге.

Томова

Виктория Томова на грунте провела всего четыре матча и потерпела в них четыре поражения.

В Рабате болгарская теннисистка уступила австралийке Айле Томлянович (5:7, 6:4, 3:6). В Чарльстоне Томова потерпела фиаско в поединке против американки Робин Монтгомери (1:6, 3:6).

На турнирах серии WTA-1000 в Мадриде и Риме Виктория Томова также не смогла пройти дальше первого круга.

Виктория Томова занимает 60 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Томовой букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: У Вероники Кудерметовой есть прекрасная возможность пройти в следующий круг парижского «мэйджора». Грунтовое покрытие как показывает игра — не для Томовой, которая в этом сезоне еще не одержала ни одной победы.

Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-5.5) с коэффициентом 2.35.