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    Шевченко проиграет в финале квалификации Ролан Гаррос?

    Шевченко — Мисолич. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Ролан Гаррос 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Мисолич
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австрийца Филипа Мисолича в финале квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    В отличие от двух предыдущих сезонов, на этот раз Александру не удалось пробиться сразу в основную сетку французского мэйджора.

    В первом раунде квалификации представитель Казахстана одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотидзуки — 6:7, 6:2, 6:4.

    Во втором отборочном матче Шевченко с трудом выиграл у 268-й ракетки мира Матича Эрхарда — 3:6, 6:3, 7:6.

    В текущем сезоне у Шевченко по-прежнему отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Шевченко в 2025-м по-прежнему остается выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Бордо.

    Мисолич

    Филип тем временем второй год подряд добрался до финала квалификации на Ролан Гаррос.

    В 2024-м австрийский теннисист выиграл в решающем раунде у француза Кантена Алиса.

    На старте текущей квалификации Мисолич разгромил канадца Лиама Драксля — 6:2, 6:2.

    В следующем матче Мисолич остановил своего соотечественника Лукаса Ноймайера — 7:6, 7:5.

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    В этом голу Мисолич провел на грунте уже 26 матчей. На этом отрезке у него 19 побед и семь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.64, победу Мисолича букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: в начале апреля Саша проиграл австрийцу на турнире в Бухаресте — 3:6, 4:6. С учетом того, с каким трудом ему дались недавние матчи, очень сомневаемся, что Шевченко возьмет реванш. Скорее всего, проиграет, а потом попадет в основную сетку как лаки-лузер.

    Рекомендуемая ставка: победа Мисолича в двух сетах за 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Мисолич?

    Матч Шевченко — Мисолич состоится 22 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Мисолич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мисолича в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Мисолич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мисолича в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Мисолич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Мисолич?

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.64, победу Мисолича букмекеры предлагают за 1.49.

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