Шевченко — Мисолич. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Ролан Гаррос 22 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австрийца Филипа Мисолича в финале квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

В отличие от двух предыдущих сезонов, на этот раз Александру не удалось пробиться сразу в основную сетку французского мэйджора.

В первом раунде квалификации представитель Казахстана одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотидзуки — 6:7, 6:2, 6:4.

Во втором отборочном матче Шевченко с трудом выиграл у 268-й ракетки мира Матича Эрхарда — 3:6, 6:3, 7:6.

В текущем сезоне у Шевченко по-прежнему отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Шевченко в 2025-м по-прежнему остается выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Бордо.

Мисолич

Филип тем временем второй год подряд добрался до финала квалификации на Ролан Гаррос.

В 2024-м австрийский теннисист выиграл в решающем раунде у француза Кантена Алиса.

На старте текущей квалификации Мисолич разгромил канадца Лиама Драксля — 6:2, 6:2.

В следующем матче Мисолич остановил своего соотечественника Лукаса Ноймайера — 7:6, 7:5.

В этом голу Мисолич провел на грунте уже 26 матчей. На этом отрезке у него 19 побед и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.64, победу Мисолича букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: в начале апреля Саша проиграл австрийцу на турнире в Бухаресте — 3:6, 4:6. С учетом того, с каким трудом ему дались недавние матчи, очень сомневаемся, что Шевченко возьмет реванш. Скорее всего, проиграет, а потом попадет в основную сетку как лаки-лузер.

Рекомендуемая ставка: победа Мисолича в двух сетах за 2.27.