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    Калинская обыграет третью американку подряд?

    Калинская — Коллинз. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Страсбурге, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Коллинз
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская и американка Даниэль Коллинз встретятся в четвертьфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анна Калинская

    Проблемы со здоровьем у Калинской были зимой, а сейчас она в полном порядке, что и продемонстрировала в последней игре турнира в Страсбурге.

    Перед матчем против Пегулы было крайне сало сомнений, что дальше пройдет американка, но не тут-то было.

    Анна вцепилась в матче против третьей ракетки мира мертвой хватки и в третьем сете не позволила финалистке последнего Us Open на корте сделать ничего.

    После такого воодушевления уже никто не удивится, если Калинская до кучи обыграет третью американку подряд на своем французском пути.

    Даниэль Коллинз

    Состояние Коллинз также вызывает большие опасения, поскольку видно, что американка не выглядит свободной на корте.

    Прогнозы на теннис

    На французском турнире она сыграла два матча, но в каждом из них пришлось сыграть по три сета.

    Сначала была отправлена домой Кенин, а затем под раздачу попала и Радукану. В матче против британки пришлось особенно потрудиться, чтобы пойти по дистанции дальше.

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    В матче против Калинской также расслабляться не стоит, поскольку россиянка на коне, а в таком состоянии она предельно опасна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Калинской — 2.52, победа Коллинз — 1.53.

    Прогноз: Калинская сможет сыграть в свой теннис и забрать победу себе.

    Ставка: П1 за 2.52.

    Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для обеих теннисисток.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калинская — Коллинз?

    Матч Калинская — Коллинз состоится 22 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калинская — Коллинз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калинская — Коллинз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.52.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калинская — Коллинз?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калинская — Коллинз?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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