Рахимова — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Марии Осорио во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рахимова

На соревнованиях в Рабате Камилла Рахимова добилась уверенной победы над швейцаркой Жиль Тайхманн (6:4, 6:1). На корте девушки провели 1 час 31 минуту.

За это время Рахимова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

До старта в Рабате Камилла Рахимова выступила на турнире в Париже, выиграв у француженки Ефремовой и японки Учижимы. В одной из встреч россиянка уступила Грачёвой из Франции.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 75 место.

Осорио Серрано

Колумбийке удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, ранее Мария Осорио уступила канадке Стакушич в Парме, беларуске Азаренко в Риме и бельгийке Мертенс в Мадриде.

На соревнованиях в Рабате Осорио Серрано одержала победу в матче против итальянки Элизабетты Кочаретто (2:6, 6:3, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 56 минут.

За это время колумбийская спортсменка трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Мария Осорио занимает 55 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осорио в этом матче можно поставить за 1.64, на победу Рахимову букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: Теннисистки сыграли между собой три очные встречи, в которых победительницей вышла Мария Осорио. Есть большая вероятность, что колумбийская спортсменка снова одержит победу.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.