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    Рахимова снова оступится в битве с колумбийкой?

    Рахимова — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Осорио Серрано
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Марии Осорио во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рахимова

    На соревнованиях в Рабате Камилла Рахимова добилась уверенной победы над швейцаркой Жиль Тайхманн (6:4, 6:1). На корте девушки провели 1 час 31 минуту.

    За это время Рахимова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

    До старта в Рабате Камилла Рахимова выступила на турнире в Париже, выиграв у француженки Ефремовой и японки Учижимы. В одной из встреч россиянка уступила Грачёвой из Франции.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 75 место.

    Осорио Серрано

    Колумбийке удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, ранее Мария Осорио уступила канадке Стакушич в Парме, беларуске Азаренко в Риме и бельгийке Мертенс в Мадриде.

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    • На соревнованиях в Рабате Осорио Серрано одержала победу в матче против итальянки Элизабетты Кочаретто (2:6, 6:3, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 56 минут.

    За это время колумбийская спортсменка трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

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    Мария Осорио занимает 55 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осорио в этом матче можно поставить за 1.64, на победу Рахимову букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: Теннисистки сыграли между собой три очные встречи, в которых победительницей вышла Мария Осорио. Есть большая вероятность, что колумбийская спортсменка снова одержит победу.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Осорио Серрано?

    Матч Рахимова — Осорио Серрано состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Осорио Серрано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Осорио Серрано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Осорио Серрано?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Осорио Серрано?

    Коэффициенты букмекеров: : На Осорио в этом матче можно поставить за 1.64, на победу Рахимову букмекеры предлагают за 2.28.

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    Рахимова — Осорио Серрано: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. Рахимова снова оступится в битве с колумбийкой?
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