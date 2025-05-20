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    Рыбакина обеспечит место в четвертьфинале?

    Ван — Рыбакина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Синьюй Ван из Китая сыграет против Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 20 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 20 Мая 2025 года

    Синьюй Ван

  • Китай
    •  Синьюй Ван 15:00 Елена Рыбакина

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •

    Ван

    Синьюй Ван стартовала с победы на турнире в Страсбурге, переиграв немецкую спортсменку Еву Лис (6:4, 7:5). Время продолжалось 1 час 49 минут.

    Китайская теннисистка выполнила пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

    На грунтовом покрытии в Парме Ван дошла до четвертьфинала, где уступила канадке Мбоко (4:6, 0:6).

    Прогнозы на теннис

    Синьюй Ван в женской теннисной ассоциации заимает 42 место.

    Рыбакина

    Елена Рыбакина получила прямую путёвку во второй раунд «пятисотника» в Страсбурге.

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    • Казахстанская теннисистка на грунте выступила в Мадриде и Риме. В столице Италии Рыбакина обыграла Еву Лис из Германии (7:6, 6:2) и проиграла канадке Бьянке Андрееску (2:6, 4:6).

    На корте в Мадриде Рыбакина добилась успеха в игре с Андрееску (6:3, 6:2) и уступила украинке Элине Свитолиной (3:6, 4:6).

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    Елена Рыбакина занимает 12 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Ван букмекеры предлагают за 4.95.

    Прогноз: Елена Рыбакина и Синьюй Ван встречались между собой один раз, в поединке которого победителем вышла спортсменка из Казахстана (7:6, 6:2).

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ван — Рыбакина?

    Матч Ван — Рыбакина состоится 20 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ван — Рыбакина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ван — Рыбакина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван — Рыбакина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван — Рыбакина?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Ван букмекеры предлагают за 4.95.

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