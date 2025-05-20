Ван — Рыбакина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

Синьюй Ван
Елена Рыбакина
Ван
Синьюй Ван стартовала с победы на турнире в Страсбурге, переиграв немецкую спортсменку Еву Лис (6:4, 7:5). Время продолжалось 1 час 49 минут.
Китайская теннисистка выполнила пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.
На грунтовом покрытии в Парме Ван дошла до четвертьфинала, где уступила канадке Мбоко (4:6, 0:6).
Синьюй Ван в женской теннисной ассоциации заимает 42 место.
Рыбакина
Елена Рыбакина получила прямую путёвку во второй раунд «пятисотника» в Страсбурге.
Казахстанская теннисистка на грунте выступила в Мадриде и Риме. В столице Италии Рыбакина обыграла Еву Лис из Германии (7:6, 6:2) и проиграла канадке Бьянке Андрееску (2:6, 4:6).
На корте в Мадриде Рыбакина добилась успеха в игре с Андрееску (6:3, 6:2) и уступила украинке Элине Свитолиной (3:6, 4:6).
Елена Рыбакина занимает 12 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Ван букмекеры предлагают за 4.95.
Прогноз: Елена Рыбакина и Синьюй Ван встречались между собой один раз, в поединке которого победителем вышла спортсменка из Казахстана (7:6, 6:2).
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.05.