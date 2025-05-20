Ван — Рыбакина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

Синьюй Ван из Китая сыграет против Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 20 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван

Синьюй Ван стартовала с победы на турнире в Страсбурге, переиграв немецкую спортсменку Еву Лис (6:4, 7:5). Время продолжалось 1 час 49 минут.

Китайская теннисистка выполнила пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

На грунтовом покрытии в Парме Ван дошла до четвертьфинала, где уступила канадке Мбоко (4:6, 0:6).

Прогнозы на теннис

Синьюй Ван в женской теннисной ассоциации заимает 42 место.

Рыбакина

Елена Рыбакина получила прямую путёвку во второй раунд «пятисотника» в Страсбурге.

Казахстанская теннисистка на грунте выступила в Мадриде и Риме. В столице Италии Рыбакина обыграла Еву Лис из Германии (7:6, 6:2) и проиграла канадке Бьянке Андрееску (2:6, 4:6).

На корте в Мадриде Рыбакина добилась успеха в игре с Андрееску (6:3, 6:2) и уступила украинке Элине Свитолиной (3:6, 4:6).

Елена Рыбакина занимает 12 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Ван букмекеры предлагают за 4.95.

Прогноз: Елена Рыбакина и Синьюй Ван встречались между собой один раз, в поединке которого победителем вышла спортсменка из Казахстана (7:6, 6:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.05.