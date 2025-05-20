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    Линетт с трудностями пробьется в четвертьфинал?

    Линетт — Шрамкова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Шрамкова
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    Магда Линетт
    Полька Магда Линетт и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 20 Мая 2025 года

    Магда Линетт

  • Польша
    •  Магда Линетт 12:00 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
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    Магда Линетт

    Последние годы для Линетт получились не самыми удачными, однако полька входит в число сильнейших теннисисток планеты и намеревается вернутсья в тридцатку лучших.

    Она смогла провести отличный турнир в Майами в марте текущего года, где Магда добралась до четвертьфинала, но там уступила итальянке Паолини.

    После этого результаты заметно пошли на спад, и польская спортсменка не смогла ни разу одержать две победы подряд.

    Со словачкой Шрамковой расклад сил будет в пользу польской теннисистки, но расслабляться по ходу игры ей не стоит.

    Ребекка Шрамкова

    Нельзя отнести Шрамкову к списку крепких середняков, но когда Ребекка в настроении, с ней соперничать крайне тяжело.

    Прогнозы на теннис

    Другое дело, что по ходу этого сезона боевое настроение у неё случается крайне редко. Два раза она смогла выиграть по два матча подряд, но на большее словачки не хватило.

    Лучшим результатом является четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где путевку в полуфинал Ребекке не позволила ей завоевать колумбийка Эмилия Аранго.

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    С Линетт вполне можно бороться за победу, особенно если полька будет чувствовать дискомфорт в игре по ходу первой партии матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.73, победа Шрамковой — 2.12.

    Прогноз: Линетт имеет больше шансов победить в предстоящей игре.

    Ставка: П1 за 1.73.

    Альтернативный прогноз: На легкую прогулку Линетт рассчитывать не стоит, и малое количество геймов в этом матче мы вряд ли увидим.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линетт — Шрамкова?

    Матч Линетт — Шрамкова состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линетт — Шрамкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линетт — Шрамкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линетт — Шрамкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линетт — Шрамкова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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