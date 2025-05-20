Линетт — Шрамкова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

Полька Магда Линетт и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Магда Линетт

Последние годы для Линетт получились не самыми удачными, однако полька входит в число сильнейших теннисисток планеты и намеревается вернутсья в тридцатку лучших.

Она смогла провести отличный турнир в Майами в марте текущего года, где Магда добралась до четвертьфинала, но там уступила итальянке Паолини.

После этого результаты заметно пошли на спад, и польская спортсменка не смогла ни разу одержать две победы подряд.

Со словачкой Шрамковой расклад сил будет в пользу польской теннисистки, но расслабляться по ходу игры ей не стоит.

Ребекка Шрамкова

Нельзя отнести Шрамкову к списку крепких середняков, но когда Ребекка в настроении, с ней соперничать крайне тяжело.

Прогнозы на теннис

Другое дело, что по ходу этого сезона боевое настроение у неё случается крайне редко. Два раза она смогла выиграть по два матча подряд, но на большее словачки не хватило.

Лучшим результатом является четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где путевку в полуфинал Ребекке не позволила ей завоевать колумбийка Эмилия Аранго.

С Линетт вполне можно бороться за победу, особенно если полька будет чувствовать дискомфорт в игре по ходу первой партии матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.73, победа Шрамковой — 2.12.

Прогноз: Линетт имеет больше шансов победить в предстоящей игре.

Ставка: П1 за 1.73.

Альтернативный прогноз: На легкую прогулку Линетт рассчитывать не стоит, и малое количество геймов в этом матче мы вряд ли увидим.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.32.