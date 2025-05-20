Линетт — Шрамкова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Страсбурге, 20 мая 2025 года

Магда Линетт
Ребекка Шрамкова
Магда Линетт
Последние годы для Линетт получились не самыми удачными, однако полька входит в число сильнейших теннисисток планеты и намеревается вернутсья в тридцатку лучших.
Она смогла провести отличный турнир в Майами в марте текущего года, где Магда добралась до четвертьфинала, но там уступила итальянке Паолини.
После этого результаты заметно пошли на спад, и польская спортсменка не смогла ни разу одержать две победы подряд.
Со словачкой Шрамковой расклад сил будет в пользу польской теннисистки, но расслабляться по ходу игры ей не стоит.
Ребекка Шрамкова
Нельзя отнести Шрамкову к списку крепких середняков, но когда Ребекка в настроении, с ней соперничать крайне тяжело.
Другое дело, что по ходу этого сезона боевое настроение у неё случается крайне редко. Два раза она смогла выиграть по два матча подряд, но на большее словачки не хватило.
Лучшим результатом является четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где путевку в полуфинал Ребекке не позволила ей завоевать колумбийка Эмилия Аранго.
С Линетт вполне можно бороться за победу, особенно если полька будет чувствовать дискомфорт в игре по ходу первой партии матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.73, победа Шрамковой — 2.12.
Прогноз: Линетт имеет больше шансов победить в предстоящей игре.
- 2.52Бадоса — Боузкова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.85Конюх — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Матеас — Мандлик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.73.
Альтернативный прогноз: На легкую прогулку Линетт рассчитывать не стоит, и малое количество геймов в этом матче мы вряд ли увидим.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.32.