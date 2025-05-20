Риндеркнеш — Кецманович. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Артур Риндеркнеш
Миомир Кецманович
Риндеркнеш
У Артура в этом сезоне пока отрицательный баланс на грунте — четыре победы и шесть поражений.
В начале апреля француз не прошел квалификацию в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.
На «пятисотнике» в Барселоне Риндеркнеш попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге его тормознул серб Ласло Джере.
В Мадриде Риндеркнеш в первом раунде выиграл у Романа Сафиуллина, а во втором уступил Касперу Рууду.
На «Мастерсе» в Риме Артур проиграл в первом круге 167-й ракетке мира Маттео Джиганте.
Кецманович
Миомир этой весной тоже не лучшим образом выступает на грунте.
Сербский теннисист не смог пройти первый круг на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, проиграв Фрэнсису Тиафо, Лоренцо Сонего и Таллону Грикспору соответственно.
На «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович в первом круге выиграл у Маркоса Гирона, а во втором уступил Лучано Дардери.
В начале мая Кецманович дошел до полуфинала на «челленджере» в португальском Эшториле. На этом турнире он обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Нуну Боржеша.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.99, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: оба теннисиста слабо проводят грунтовый отрезок, поэтому здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.