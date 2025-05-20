Риндеркнеш — Кецманович. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Серб Миомир Кецманович сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

У Артура в этом сезоне пока отрицательный баланс на грунте — четыре победы и шесть поражений.

В начале апреля француз не прошел квалификацию в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.

На «пятисотнике» в Барселоне Риндеркнеш попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге его тормознул серб Ласло Джере.

Прогнозы на теннис

В Мадриде Риндеркнеш в первом раунде выиграл у Романа Сафиуллина, а во втором уступил Касперу Рууду.

На «Мастерсе» в Риме Артур проиграл в первом круге 167-й ракетке мира Маттео Джиганте.

Кецманович

Миомир этой весной тоже не лучшим образом выступает на грунте.

Сербский теннисист не смог пройти первый круг на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, проиграв Фрэнсису Тиафо, Лоренцо Сонего и Таллону Грикспору соответственно.

На «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович в первом круге выиграл у Маркоса Гирона, а во втором уступил Лучано Дардери.

В начале мая Кецманович дошел до полуфинала на «челленджере» в португальском Эшториле. На этом турнире он обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Нуну Боржеша.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.99, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: оба теннисиста слабо проводят грунтовый отрезок, поэтому здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.