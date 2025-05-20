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    Сможет ли Кецманович обыграть Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Кецманович. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •  Артур Риндеркнеш 12:00 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
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    Риндеркнеш

    У Артура в этом сезоне пока отрицательный баланс на грунте — четыре победы и шесть поражений.

    В начале апреля француз не прошел квалификацию в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.

    На «пятисотнике» в Барселоне Риндеркнеш попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге его тормознул серб Ласло Джере.

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде Риндеркнеш в первом раунде выиграл у Романа Сафиуллина, а во втором уступил Касперу Рууду.

    На «Мастерсе» в Риме Артур проиграл в первом круге 167-й ракетке мира Маттео Джиганте.

    Кецманович

    Миомир этой весной тоже не лучшим образом выступает на грунте.

    Сербский теннисист не смог пройти первый круг на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, проиграв Фрэнсису Тиафо, Лоренцо Сонего и Таллону Грикспору соответственно.

    На «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович в первом круге выиграл у Маркоса Гирона, а во втором уступил Лучано Дардери.

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    В начале мая Кецманович дошел до полуфинала на «челленджере» в португальском Эшториле. На этом турнире он обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Нуну Боржеша.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.99, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.39.

    Прогноз: оба теннисиста слабо проводят грунтовый отрезок, поэтому здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риндеркнеш — Кецманович?

    Матч Риндеркнеш — Кецманович состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риндеркнеш — Кецманович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риндеркнеш — Кецманович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риндеркнеш — Кецманович?

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.99, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.39.

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    Риндеркнеш — Кецманович: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Сможет ли Кецманович обыграть Риндеркнеша?
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