Зверев — Ковачевич. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Ковачевич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша изначально, возможно, и не планировал играть в Гамбурге, но в последний момент все-таки решил взять wild card и теперь будет первым сеяным на домашнем турнире.

В этом сезоне немецкий теннисист провел на грунте уже 18 матчей.

На этом отрезке у Зверева 13 побед и пять поражений.

Лучшим результатом третьей ракетки мира на грунте в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мюнхене.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Риме Зверев проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:4). После матча он заявил, что главной причиной поражения стали плохие мячи и условия на корте.

В прошлом году Зверев дошел в Риме до финала, а в 2023-м стал чемпионом турнира.

Ковачевич

У Александра тем временем пока отрицательный баланс на грунте этой весной — четыре победы и пять поражений.

В начале апреля американец дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Хьюстоне, но после этого проиграл четыре матча подряд.

Ковачевич не прошел первый раунд в Мадриде, Эшториле, Риме и Бордо, хотя там у него не было чересчур сложных соперников.

В Гамбурге Ковачевич пробился в основную сетку через квалификацию — выиграл у Макса Вискандта и Виталия Сачко, которые находятся за пределами топ-200.

Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Зверева, на Ковачевича в этом матче можно поставить за 9.90.

Прогноз: очевидно, что Саша приехал в Гамбург побороться за титул и 500 очков. После всех неудач этой весной у него сейчас точно нет проблем с мотивацией.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.13.