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    Сможет ли Зверев пройти первый круг в Гамбурге?

    Зверев — Ковачевич. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Ковачевич
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Ковачевич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша изначально, возможно, и не планировал играть в Гамбурге, но в последний момент все-таки решил взять wild card и теперь будет первым сеяным на домашнем турнире.

    В этом сезоне немецкий теннисист провел на грунте уже 18 матчей.

    На этом отрезке у Зверева 13 побед и пять поражений.

    Лучшим результатом третьей ракетки мира на грунте в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мюнхене.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Зверев проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:4). После матча он заявил, что главной причиной поражения стали плохие мячи и условия на корте.

    В прошлом году Зверев дошел в Риме до финала, а в 2023-м стал чемпионом турнира.

    Ковачевич

    У Александра тем временем пока отрицательный баланс на грунте этой весной — четыре победы и пять поражений.

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    • В начале апреля американец дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Хьюстоне, но после этого проиграл четыре матча подряд.

    Ковачевич не прошел первый раунд в Мадриде, Эшториле, Риме и Бордо, хотя там у него не было чересчур сложных соперников.

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    В Гамбурге Ковачевич пробился в основную сетку через квалификацию — выиграл у Макса Вискандта и Виталия Сачко, которые находятся за пределами топ-200.

    Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Монпелье.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Зверева, на Ковачевича в этом матче можно поставить за 9.90.

    Прогноз: очевидно, что Саша приехал в Гамбург побороться за титул и 500 очков. После всех неудач этой весной у него сейчас точно нет проблем с мотивацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Ковачевич?

    Матч Зверев — Ковачевич состоится 19 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Ковачевич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Ковачевич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Ковачевич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Ковачевич?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Зверева, на Ковачевича в этом матче можно поставить за 9.90.

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    Зверев — Ковачевич: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 19.05.202516:30. Сможет ли Зверев пройти первый круг в Гамбурге?
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