Зверев — Ковачевич. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

Зверев
Саша изначально, возможно, и не планировал играть в Гамбурге, но в последний момент все-таки решил взять wild card и теперь будет первым сеяным на домашнем турнире.
В этом сезоне немецкий теннисист провел на грунте уже 18 матчей.
На этом отрезке у Зверева 13 побед и пять поражений.
Лучшим результатом третьей ракетки мира на грунте в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мюнхене.
На «Мастерсе» в Риме Зверев проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:4). После матча он заявил, что главной причиной поражения стали плохие мячи и условия на корте.
В прошлом году Зверев дошел в Риме до финала, а в 2023-м стал чемпионом турнира.
Ковачевич
У Александра тем временем пока отрицательный баланс на грунте этой весной — четыре победы и пять поражений.
В начале апреля американец дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Хьюстоне, но после этого проиграл четыре матча подряд.
Ковачевич не прошел первый раунд в Мадриде, Эшториле, Риме и Бордо, хотя там у него не было чересчур сложных соперников.
В Гамбурге Ковачевич пробился в основную сетку через квалификацию — выиграл у Макса Вискандта и Виталия Сачко, которые находятся за пределами топ-200.
Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Монпелье.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Зверева, на Ковачевича в этом матче можно поставить за 9.90.
Прогноз: очевидно, что Саша приехал в Гамбург побороться за титул и 500 очков. После всех неудач этой весной у него сейчас точно нет проблем с мотивацией.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.13.