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    Попырин снова обыграет Харри на грунте?

    Попырин — Харри. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Харри
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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 18 Мая 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 13:00 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
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    Попырин

    У Алексея в текущем сезоне по-прежнему отрицательный баланс — шесть побед и 11 поражений.

    Лучшим результатом австралийского теннисиста в этом году пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    После этого Попырин не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Мадриде и на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, уступив Александру Бублику и Стэну Вавринке соответственно.

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Риме Попырин после победы над испанцем Карлосом Табернером проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

    Харри

    Николас в этом году тоже чаще проигрывает, чем побеждает. На данный момент у него семь побед и 11 поражений.

    Но также стоит отметить, что чилийский теннисист смог пройти первый круг на трех предыдущих турнирах.

    В Мадриде Харри уверенно переиграл Даниэля Альтмайера, после чего уступил Григору Димитрову.

    На «челленджере» в португальском Эшториле латиноамериканец дошел до четвертьфинала, где проиграл 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.

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    В Риме Харри выиграл в первом раунде у Юго Гастона, а во втором уступил Франсиско Серундоло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Харри букмекеры предлагают з 2.01.

    Прогноз: Николас выиграл два из трех матчей против Алексея. Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в прошлом году на олимпийском турнире в Париже, завершилась победой Попырина со счетом 6:3, 7:6. Но в любом случае сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Харри?

    Матч Попырин — Харри состоится 18 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Харри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Харри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Харри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Харри?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Харри букмекеры предлагают з 2.01.

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