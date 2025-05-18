Попырин — Харри. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 18 мая 2025 года

Алексей Попырин
Николас Джарри
Попырин
У Алексея в текущем сезоне по-прежнему отрицательный баланс — шесть побед и 11 поражений.
Лучшим результатом австралийского теннисиста в этом году пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
После этого Попырин не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Мадриде и на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, уступив Александру Бублику и Стэну Вавринке соответственно.
На «тысячнике» в Риме Попырин после победы над испанцем Карлосом Табернером проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
Харри
Николас в этом году тоже чаще проигрывает, чем побеждает. На данный момент у него семь побед и 11 поражений.
Но также стоит отметить, что чилийский теннисист смог пройти первый круг на трех предыдущих турнирах.
В Мадриде Харри уверенно переиграл Даниэля Альтмайера, после чего уступил Григору Димитрову.
На «челленджере» в португальском Эшториле латиноамериканец дошел до четвертьфинала, где проиграл 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.
В Риме Харри выиграл в первом раунде у Юго Гастона, а во втором уступил Франсиско Серундоло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Харри букмекеры предлагают з 2.01.
Прогноз: Николас выиграл два из трех матчей против Алексея. Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в прошлом году на олимпийском турнире в Париже, завершилась победой Попырина со счетом 6:3, 7:6. Но в любом случае сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.