Попырин — Харри. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 18 мая 2025 года

Австралиец Алексей Попырин сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

У Алексея в текущем сезоне по-прежнему отрицательный баланс — шесть побед и 11 поражений.

Лучшим результатом австралийского теннисиста в этом году пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

После этого Попырин не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Мадриде и на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, уступив Александру Бублику и Стэну Вавринке соответственно.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Риме Попырин после победы над испанцем Карлосом Табернером проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Харри

Николас в этом году тоже чаще проигрывает, чем побеждает. На данный момент у него семь побед и 11 поражений.

Но также стоит отметить, что чилийский теннисист смог пройти первый круг на трех предыдущих турнирах.

В Мадриде Харри уверенно переиграл Даниэля Альтмайера, после чего уступил Григору Димитрову.

На «челленджере» в португальском Эшториле латиноамериканец дошел до четвертьфинала, где проиграл 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.

В Риме Харри выиграл в первом раунде у Юго Гастона, а во втором уступил Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Харри букмекеры предлагают з 2.01.

Прогноз: Николас выиграл два из трех матчей против Алексея. Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в прошлом году на олимпийском турнире в Париже, завершилась победой Попырина со счетом 6:3, 7:6. Но в любом случае сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.