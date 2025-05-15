Бегу — Бондар. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

Румынка Ирина Бегу и венгерка Ана Бондар встретятся в четвертьфинале турнира в Парме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Бондар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирина Бегу

Назвать игру Бегу выдающейся не получается, поскольку достаточно большое колчиетсов ошибок с начала сезона совсем не радуют поклонников её таланта.

При всем этом, румынка ниже определенного уровня не падает и продолжает размещаться в сотне сильнейших.

На турнире в Италии он провела два сложных трех сетовых матча, но победы в них одержала заслуженные.

С Бондар будет равная игра, где победительницей окажется та девушка, которая сыграет в первую очередь стабильно.

Анна Бондар

В отличие от своей соперницы по четвертьфиналу, у Бондар матчи на старте турнира в Италии получились значительно проще.

Прогнозы на теннис

Два матча венгерская спортсменка провела на одном дыхании, и не отдала своим соперницам ни одного сета.

Отличительной особенностью Бондар является то, что она может проиграть в самый неожиданный момент и не самой сильной тенниситке.

Шансы в противостоянии с Бегу примерно равные, поскольку обе соперницы обладают достаточным уровнем класса, чтобы бороться за выигрыш в матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.83, победа Бондар — 1.89.

Прогноз: Бендар имеет больше шансов пройти дальше.

Ставка: П2 за 1.89.

Альтернативный прогноз: В матче будет три сета, поскольку обе соперницы будут сопротивляться до последнего.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.30.