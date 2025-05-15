Бегу — Бондар. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

Ирина Бегу
Назвать игру Бегу выдающейся не получается, поскольку достаточно большое колчиетсов ошибок с начала сезона совсем не радуют поклонников её таланта.
При всем этом, румынка ниже определенного уровня не падает и продолжает размещаться в сотне сильнейших.
На турнире в Италии он провела два сложных трех сетовых матча, но победы в них одержала заслуженные.
С Бондар будет равная игра, где победительницей окажется та девушка, которая сыграет в первую очередь стабильно.
Анна Бондар
В отличие от своей соперницы по четвертьфиналу, у Бондар матчи на старте турнира в Италии получились значительно проще.
Два матча венгерская спортсменка провела на одном дыхании, и не отдала своим соперницам ни одного сета.
Отличительной особенностью Бондар является то, что она может проиграть в самый неожиданный момент и не самой сильной тенниситке.
Шансы в противостоянии с Бегу примерно равные, поскольку обе соперницы обладают достаточным уровнем класса, чтобы бороться за выигрыш в матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.83, победа Бондар — 1.89.
Прогноз: Бендар имеет больше шансов пройти дальше.
- 1.69Мбоко — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.97Грикспор — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.10Хиджиката — Баэс: прогноз и ставкаСегодня в 11:30
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Ставка: П2 за 1.89.
Альтернативный прогноз: В матче будет три сета, поскольку обе соперницы будут сопротивляться до последнего.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.30.