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    Бондар имеет больше шансов пройти дальше?

    Бегу — Бондар. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч в Парме, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бегу — Бондар
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    Ана Бондар
    Румынка Ирина Бегу и венгерка Ана Бондар встретятся в четвертьфинале турнира в Парме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Бондар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирина Бегу

    Назвать игру Бегу выдающейся не получается, поскольку достаточно большое колчиетсов ошибок с начала сезона совсем не радуют поклонников её таланта.

    При всем этом, румынка ниже определенного уровня не падает и продолжает размещаться в сотне сильнейших.

    На турнире в Италии он провела два сложных трех сетовых матча, но победы в них одержала заслуженные.

    С Бондар будет равная игра, где победительницей окажется та девушка, которая сыграет в первую очередь стабильно.

    Анна Бондар

    В отличие от своей соперницы по четвертьфиналу, у Бондар матчи на старте турнира в Италии получились значительно проще.

    Прогнозы на теннис

    Два матча венгерская спортсменка провела на одном дыхании, и не отдала своим соперницам ни одного сета.

    Отличительной особенностью Бондар является то, что она может проиграть в самый неожиданный момент и не самой сильной тенниситке.

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    Шансы в противостоянии с Бегу примерно равные, поскольку обе соперницы обладают достаточным уровнем класса, чтобы бороться за выигрыш в матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.83, победа Бондар — 1.89.

    Прогноз: Бендар имеет больше шансов пройти дальше.

    Ставка: П2 за 1.89.

    Альтернативный прогноз: В матче будет три сета, поскольку обе соперницы будут сопротивляться до последнего.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бегу — Бондар?

    Матч Бегу — Бондар состоится 15 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бегу — Бондар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бегу — Бондар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бегу — Бондар?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бегу — Бондар?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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