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    Нарди — Навоне. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Турине 14 мая 2025 года

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    Люка Нарди
    Люка Нарди из Италии сыграет против Мариано Навоне из Аргентины в первом круге турнира в Турине. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Нарди

    Люка Нарди сыграл два матча в Италии, в первом раунде соревнований теннисист выиграл у соотечественника Флавио Коболли (6:3, 6:4).

    Во втором раунде итальянского «тысячника» Нарди уступил австралийцу Де Минауру (4:6, 5:7). Время продолжалось 1 час 58 минут.

    За это время Люка Нарди два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Люка Нарди занимает 95 место в рейтинге ATP.

    Навоне

    Мариано Навоне на соревнованиях в Риме провел два матча, выиграв сначала у итальянца Федерико Чина (6:3, 6:3).

    В победной игре аргентинец два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта.

    Во втором раунде римского розыгрыша Навоне проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру (3:6, 4:6).

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    На данный момент Мариано Навоне занимает 99 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Навоне в этом матче можно поставить за 1.52, Нарди букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных соперников, можно сыграть на результативности матча.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нарди — Навоне?

    Матч Нарди — Навоне состоится 14 мая 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нарди — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 20.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нарди — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 20.5» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нарди — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нарди — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: : На Навоне в этом матче можно поставить за 1.52, Нарди букмекеры предлагают за 2.45.

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