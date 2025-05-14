Нарди — Навоне. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Турине 14 мая 2025 года

Люка Нарди из Италии сыграет против Мариано Навоне из Аргентины в первом круге турнира в Турине. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нарди

Люка Нарди сыграл два матча в Италии, в первом раунде соревнований теннисист выиграл у соотечественника Флавио Коболли (6:3, 6:4).

Во втором раунде итальянского «тысячника» Нарди уступил австралийцу Де Минауру (4:6, 5:7). Время продолжалось 1 час 58 минут.

За это время Люка Нарди два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Люка Нарди занимает 95 место в рейтинге ATP.

Навоне

Мариано Навоне на соревнованиях в Риме провел два матча, выиграв сначала у итальянца Федерико Чина (6:3, 6:3).

В победной игре аргентинец два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта.

Во втором раунде римского розыгрыша Навоне проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру (3:6, 4:6).

На данный момент Мариано Навоне занимает 99 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Навоне в этом матче можно поставить за 1.52, Нарди букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных соперников, можно сыграть на результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.90.