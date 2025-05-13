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    Шевченко добьётся победы над соперником?

    Шевченко — Гренье. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Париже 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Гренье
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко из Казахстана сыграет против француза Уго Гренье в первом круге турнира в Бордо. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Гренье, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    На «тысячнике» в Риме Александр Шевченко сыграл три матча, включая квалификацию. В отборочных играх представитель казахстанского тенниса оказался сильнее аргентинца Хуано Пабло Фиковича (6:4, 6:4) и венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:2).

    Таким образом Шевченко вышел в основную сетку римского розыгрыша. В первом круге соревнований казах уступил Де Йонгу из Нидерланд (2:6, 4:6).

    В поединке Шевченко выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки.

    Прогнозы на теннис

    Александр Шевченко занимает 97 место в рейтинге ATP.

    Гренье

    В этом сезоне Уго Гренье еще не играл на грунте, Челленджер во французском Бордо станет для теннисиста первым.

    На данный момент у француза наблюдается проигрышная серия из двух матчей. В китайском Уси Гренье проиграл японцу Ногучи (2:6, 6:3, 0:6).

    В Чьянчжоу Гренье не смог преодолеть барьер в лице австралийца (4:6, 4:6).

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    На данный момент Уго Гренье занимает 172 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.25, Гренье букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: Александр Шевченко классом выше Уго Гренье, у казаха есть все шансы, чтобы добиться уверенной победы над соперников.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Гренье?

    Матч Шевченко — Гренье состоится 13 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Гренье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Гренье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Гренье?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Гренье?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.25, Гренье букмекеры предлагают за 3.70.

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