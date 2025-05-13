Шевченко — Гренье. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Париже 13 мая 2025 года

Александр Шевченко из Казахстана сыграет против француза Уго Гренье в первом круге турнира в Бордо. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Гренье, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

На «тысячнике» в Риме Александр Шевченко сыграл три матча, включая квалификацию. В отборочных играх представитель казахстанского тенниса оказался сильнее аргентинца Хуано Пабло Фиковича (6:4, 6:4) и венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:2).

Таким образом Шевченко вышел в основную сетку римского розыгрыша. В первом круге соревнований казах уступил Де Йонгу из Нидерланд (2:6, 4:6).

В поединке Шевченко выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки.

Прогнозы на теннис

Александр Шевченко занимает 97 место в рейтинге ATP.

Гренье

В этом сезоне Уго Гренье еще не играл на грунте, Челленджер во французском Бордо станет для теннисиста первым.

На данный момент у француза наблюдается проигрышная серия из двух матчей. В китайском Уси Гренье проиграл японцу Ногучи (2:6, 6:3, 0:6).

В Чьянчжоу Гренье не смог преодолеть барьер в лице австралийца (4:6, 4:6).

На данный момент Уго Гренье занимает 172 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.25, Гренье букмекеры предлагают за 3.70.

Прогноз: Александр Шевченко классом выше Уго Гренье, у казаха есть все шансы, чтобы добиться уверенной победы над соперников.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.95.