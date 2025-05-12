Дельен — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против боливийца Уго Дельена в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дельен — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дельен

Уго изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, боливиец оказался сразу во втором раунде, заменив канадца Феликса Оже-Альяссима, который был одним из сеяных на этом турнире.

В решающем раунде квалификации Дельен проиграл литовцу Вилюсу Гаубасу — 5:7, 3:6.

Прогнозы на теннис

Зато после этого Дельен одержал волевую победу над бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом — 4:6, 6:3, 6:4.

В этом году Уго выиграл лишь два матча на уровне основного тура. Ранее он прошел один раунд на турнире в Марракеше.

Де Минор

Алекс в стартовом матче одержал победу над итальянцем Лукой Нарди — 6:4, 7:5.

На предыдущих грунтовых турнирах этой весной австралиец выигрывал не менее двух матчей. Лучшим результатом Де Минора на этом покрытии пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева (6:2, 6:2) и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

В Барселоне Алекс спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

На «Мастерсе» в Мадриде представитель Зеленого континента проиграл в 1/8 финала Музетти. На этот раз матч получился не таким напряженным, итальянец победил со счетом 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Де Минор спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 8.10.

Прогноз: что сказать, Алексу повезло, боливиец явно не тот соперник, который способен создать ему хотя бы минимальные проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-5,5) за 1.92.