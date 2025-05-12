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    Дельен — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дельен — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против боливийца Уго Дельена в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дельен — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2025 года

    Уго Дельен

  • Боливия
    •  Уго Дельен 12:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Дельен

    Уго изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Более того, боливиец оказался сразу во втором раунде, заменив канадца Феликса Оже-Альяссима, который был одним из сеяных на этом турнире.

    В решающем раунде квалификации Дельен проиграл литовцу Вилюсу Гаубасу — 5:7, 3:6.

    Прогнозы на теннис

    Зато после этого Дельен одержал волевую победу над бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом — 4:6, 6:3, 6:4.

    В этом году Уго выиграл лишь два матча на уровне основного тура. Ранее он прошел один раунд на турнире в Марракеше.

    Де Минор

    Алекс в стартовом матче одержал победу над итальянцем Лукой Нарди — 6:4, 7:5.

    На предыдущих грунтовых турнирах этой весной австралиец выигрывал не менее двух матчей.   Лучшим результатом Де Минора на этом покрытии пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Де Минор  выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева (6:2, 6:2) и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

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    В Барселоне Алекс спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

    На «Мастерсе» в Мадриде представитель Зеленого континента проиграл в 1/8 финала Музетти. На этот раз матч получился не таким напряженным, итальянец победил со счетом 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Де Минор спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 8.10.

    Прогноз: что сказать, Алексу повезло, боливиец явно не тот соперник, который способен создать ему хотя бы минимальные проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дельен — Де Минор?

    Матч Дельен — Де Минор состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дельен — Де Минор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дельен — Де Минор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дельен — Де Минор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дельен — Де Минор?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Де Минор спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 8.10.

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    Дельен — Де Минор: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Сможет ли Де Минор разгромить 103-ю ракетку мира?
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