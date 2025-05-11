Муте — Руне. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Корентен Муте
Хольгер Руне
Муте
Корантен второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.
До сих пор лучшим результатом француза в текущем сезоне был выход в третий круг Australian Open.
В первом матче на этой неделе Муте одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 3:6, 6:1, 7:5.
Во втором раунде его соперником был Юго Эмбер. Муте выиграл первый сет со счетом 6:3, а во втором при 4:0 в его пользу Эмбер отказался от продолжения борьбы.
В апреле Муте не прошел первый круг в Монте-Карло и Мадриле, а также проиграл на старте квалификации в Барселоне.
Руне
Хольгер в стартовом матче с трудом выиграл у аргентинца Франсиско Комесаны — 3:6, 6:3, 6:4.
Но есть и позитивный момент: на этот раз датчанин не стал сниматься после проигрыша в первом сете.
Например, в Мадриде Руне проиграл Флавио Коболли первый сет со счетом 6:2, после чего решил не выходить на вторую партию.
Почти то же самое было и на «Мастерсе» в Монте-Карло — здесь Руне не стал доигрывать матч против Нуну Боржеша.
Обычно Руне так делает после успешных выступлений. В середине марта он дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в апреле выиграл «пятисотник» в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 5.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: при правильном настрое Хольгер спокойно обыграет импульсивного француза, который постоянно устраивает на корте скандалы. К слову, в марте датчанин одержал уверенную победу над Муте в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:4.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-5.5) за 2.24.