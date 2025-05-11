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    Сможет ли Руне разгромить Муте?

    Муте — Руне. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муте — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Корантена Муте в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 12:00 Хольгер Руне

    Хольгер Руне

  • Дания
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    Муте

    Корантен второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.

    До сих пор лучшим результатом француза в текущем сезоне был выход в третий круг Australian Open.

    В первом матче на этой неделе Муте одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 3:6, 6:1, 7:5.

    Во втором раунде его соперником был Юго Эмбер. Муте выиграл первый сет со счетом 6:3, а во втором при 4:0 в его пользу Эмбер отказался от продолжения борьбы.

    Прогнозы на теннис

    В апреле Муте не прошел первый круг в Монте-Карло и Мадриле, а также проиграл на старте квалификации в Барселоне.

    Руне

    Хольгер в стартовом матче с трудом выиграл у аргентинца Франсиско Комесаны — 3:6, 6:3, 6:4.

    Но есть и позитивный момент: на этот раз датчанин не стал сниматься после проигрыша в первом сете.

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    • Например, в Мадриде Руне проиграл Флавио Коболли первый сет со счетом 6:2, после чего решил не выходить на вторую партию.

    Почти то же самое было и на «Мастерсе» в Монте-Карло — здесь Руне не стал доигрывать матч против Нуну Боржеша.

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    Обычно Руне так делает после успешных выступлений. В середине марта он дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в апреле выиграл «пятисотник» в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 5.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: при правильном настрое Хольгер спокойно обыграет импульсивного француза, который постоянно устраивает на корте скандалы. К слову, в марте датчанин одержал уверенную победу над Муте в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-5.5) за 2.24.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муте — Руне?

    Матч Муте — Руне состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муте — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Руне с форой по геймам (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муте — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Руне с форой по геймам (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.24.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муте — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муте — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 5.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.16.

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