Нарди — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Лука Нарди
Алекс де Минаур
Нарди
Лука попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Эту неделю итальянский теннисист начал в статусе 95-й ракетки мира.
В первом раунде Нарди одержал победу над своим соотечественником Флавио Коболли — 6:3, 6:4.
Ранее в текущем сезоне Нарди прошел дальше второго раунда только на одном турнире ATP. В конце февраля он добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Дубае.
На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Нарди не смог пройти квалификацию, проиграв Артуру Риндеркнешу и Юго Гастону соотвественно.
Де Минор
Алекс тем временем выиграл семь из десяти предыдущих матчей.
В начале апреля австралийский теннисист был в шаге от выхода в финал на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева (6:2, 6:2) и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).
В Барселоне Де Минор спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).
На «Мастерсе» в Мадриде Алекс проиграл в 1/8 финала Музетти. На этот раз матч получился не таким напряженным, итальянец победил со счетом 6:4, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: в последнее время у Алекса редко бывают проблемы в матчах против соперников, которые находятся за пределами топ-30. Скорее всего, австралийцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
- 1.88Норри — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.34Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Мартинес — Хуркач: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.