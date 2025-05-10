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    У Де Минора будут проблемы в матче против Нарди?

    Нарди — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нарди — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Лука Нарди

  • Италия
    •  Лука Нарди 12:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Нарди

    Лука попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Эту неделю итальянский теннисист начал в статусе 95-й ракетки мира.

    В первом раунде Нарди одержал победу над своим соотечественником Флавио Коболли — 6:3, 6:4.

    Ранее в текущем сезоне Нарди прошел дальше второго раунда только на одном турнире ATP. В конце февраля он добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Дубае.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Нарди не смог пройти квалификацию, проиграв Артуру Риндеркнешу и Юго Гастону соотвественно.

    Де Минор

    Алекс тем временем выиграл семь из десяти предыдущих матчей.

    В начале апреля австралийский теннисист был в шаге от выхода в финал на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева (6:2, 6:2) и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

    В Барселоне Де Минор спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

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    На «Мастерсе» в Мадриде Алекс проиграл в 1/8 финала Музетти. На этот раз матч получился не таким напряженным, итальянец победил со счетом 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: в последнее время у Алекса редко бывают проблемы в матчах против соперников, которые находятся за пределами топ-30. Скорее всего, австралийцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нарди — Де Минор?

    Матч Нарди — Де Минор состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нарди — Де Минор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нарди — Де Минор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нарди — Де Минор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нарди — Де Минор?

    Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

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    Нарди — Де Минор: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. У Де Минора будут проблемы в матче против Нарди?
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