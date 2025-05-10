Нарди — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нарди

Лука попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Эту неделю итальянский теннисист начал в статусе 95-й ракетки мира.

В первом раунде Нарди одержал победу над своим соотечественником Флавио Коболли — 6:3, 6:4.

Ранее в текущем сезоне Нарди прошел дальше второго раунда только на одном турнире ATP. В конце февраля он добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Дубае.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Нарди не смог пройти квалификацию, проиграв Артуру Риндеркнешу и Юго Гастону соотвественно.

Де Минор

Алекс тем временем выиграл семь из десяти предыдущих матчей.

В начале апреля австралийский теннисист был в шаге от выхода в финал на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева (6:2, 6:2) и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

В Барселоне Де Минор спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

На «Мастерсе» в Мадриде Алекс проиграл в 1/8 финала Музетти. На этот раз матч получился не таким напряженным, итальянец победил со счетом 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: в последнее время у Алекса редко бывают проблемы в матчах против соперников, которые находятся за пределами топ-30. Скорее всего, австралийцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.