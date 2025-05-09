Лайович — Алькарас. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лайович

Душан пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе сербский теннисист выиграл у американца Итана Куинна и британца Кэмерона Норри.

В первом круге Лайович одержал победу над японцем Есихито Нисиокой — 7:5, 6:1.

В текущем сезоне Лайович еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основного тура.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Душана в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Жироне.

Алькарас

Несмотря на все опасения, Карлос все-таки приехал на римский «тысячник».

Перед этим испанский теннисист пропустил «Мастерс» в Мадриде из-за надрыва приводящей мышцы правого бедра.

Алькарас получил повреждение в финале домашнего турнира в Барселоне. В том числе из-за этой неприятности он проиграл Хольеру Руне в решающем матче.

Но также не стоит забывать, что в начале апреля Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

Этой весной Карлитос выиграл девять из десяти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 9.30, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Карлос выиграл четыре предыдущих матча против Душана. В 2023-м испанец дважды переиграл серба на грунте — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Вряд ли Лайович размочит счет в этом противостоянии, но при этом он вполне способен взять шесть-семь геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.