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    Сможет ли Алькарас разгромить Лайовича?

    Лайович — Алькарас. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Душан Лайович

  • Сербия
    •  Душан Лайович 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Лайович

    Душан пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе сербский теннисист выиграл у американца Итана Куинна и британца Кэмерона Норри.

    В первом круге Лайович одержал победу над японцем Есихито Нисиокой — 7:5, 6:1.

    В текущем сезоне Лайович еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основного тура.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Душана в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Жироне.

    Алькарас

    Несмотря на все опасения, Карлос все-таки приехал на римский «тысячник».

    Перед этим испанский теннисист пропустил «Мастерс» в Мадриде из-за надрыва приводящей мышцы правого бедра.

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    • Алькарас получил повреждение в финале домашнего турнира в Барселоне. В том числе из-за этой неприятности он проиграл Хольеру Руне в решающем матче.

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    Но также не стоит забывать, что в начале апреля Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

    Этой весной Карлитос выиграл девять из десяти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 9.30, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Карлос выиграл четыре предыдущих матча против Душана. В 2023-м испанец дважды переиграл серба на грунте — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Вряд ли Лайович размочит счет в этом противостоянии, но при этом он вполне способен взять шесть-семь геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лайович — Алькарас?

    Матч Лайович — Алькарас состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лайович — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лайович — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лайович — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лайович — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 9.30, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

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    Лайович — Алькарас: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Сможет ли Алькарас разгромить Лайовича?
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