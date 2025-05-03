Вавринка — Гойо. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 3 мая 2025 года

Вавринка
Стэн впервые в этом году прошел не менее трех раундов.
В стартовом матче 40-летний теннисист выиграл у француза Юго Бланше — 6:4, 6:3.
Главным сюрпризом стала победа Вавринки над 26-й ракеткой мира Алексеем Попыриным во втором круге — 6:3, 3:6, 6:1.
В четвертьфинале Вавринка одержал победу над 20-летним американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:3.
До этой недели лучшим результатом швейцарца в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Неаполе.
Гойо
Борна тем временем тоже впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.
В первом круге его соперником был Юго Гастон. Француз не смог завершить матч из-за повреждения, снявшись при счете 7:6, 2:1 в пользу хорвата.
После этого Гойо одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 4:6, 7:6, 7:5.
В четвертьфинале 27-летний теннисист выиграл у представителя Монако Валентена Вашеро — 6:2, 6:3.
В апреле Гойо прошел квалификацию в Мюнхене и на «Мастерсе» в Мадриде. Правда, в обоих случаях он потом проиграл в первом круге — Бену Шелтону (6:4, 6:7, 6:7) и Гаэлю Монфису (6:1, 2:6, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Вавринку, и на Гойо в этом матче можно поставить за 1.91.
Прогноз: в конце марта Стэн спокойно обыграл Борну в Неаполе — 6:2, 6:3. Но здесь важно учитывать, что тогда они встречались в первом круге, а сейчас позади уже три раунда. Не факт, что Вавринке хватит энергии на четвертый матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Гойо с форой по геймам (-1,5) за 2.12.