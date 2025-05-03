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    Вавринка выиграет четвертый матч подряд?

    Вавринка — Гойо. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Гойо
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против хорвата Борны Гойо в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 3 мая, начало — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Гойо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн впервые в этом году прошел не менее трех раундов.

    В стартовом матче 40-летний теннисист выиграл у француза Юго Бланше — 6:4, 6:3.

    Главным сюрпризом стала победа Вавринки над 26-й ракеткой мира Алексеем Попыриным во втором круге — 6:3, 3:6, 6:1.

    В четвертьфинале Вавринка одержал победу над 20-летним американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    До этой недели лучшим результатом швейцарца в 2025-м был выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Неаполе.

    Гойо

    Борна тем временем тоже впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

    В первом круге его соперником был Юго Гастон. Француз не смог завершить матч из-за повреждения, снявшись при счете 7:6, 2:1 в пользу хорвата.

    После этого Гойо одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 4:6, 7:6, 7:5.

    В четвертьфинале 27-летний теннисист выиграл у представителя Монако Валентена Вашеро — 6:2, 6:3.

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    В апреле Гойо прошел квалификацию в Мюнхене и на «Мастерсе» в Мадриде. Правда, в обоих случаях он потом проиграл в первом круге — Бену Шелтону (6:4, 6:7, 6:7) и Гаэлю Монфису (6:1, 2:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Вавринку, и на Гойо в этом матче можно поставить за 1.91.

    Прогноз: в конце марта Стэн спокойно обыграл Борну в Неаполе — 6:2, 6:3. Но здесь важно учитывать, что тогда они встречались в первом круге, а сейчас позади уже три раунда. Не факт, что Вавринке хватит энергии на четвертый матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Гойо с форой по геймам (-1,5) за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вавринка — Гойо?

    Матч Вавринка — Гойо состоится 03 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вавринка — Гойо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гойо с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вавринка — Гойо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гойо с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вавринка — Гойо?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вавринка — Гойо?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Вавринку, и на Гойо в этом матче можно поставить за 1.91.

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