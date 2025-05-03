Чорич — Бусе. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 3 мая 2025 года

Хорват Борна Чорич сыграет против перуанца Игнасио Бусе в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 3 мая, начало — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Бусе, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чорич

В предыдущем раунде Борна одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:4.

Перед этим хорватский теннисист обыграл двух французов — Пьера-Юга Эрбера и Артура Риндеркнеша.

Чорич этой весной сыграл на грунте уже 17 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и четыре поражения.

Но этом большую часть из них Чорич провел на «челленджерах». В апреле он не смог пройти квалификацию на «пятисотнике» в Барселоне и уступил на старте «тысячника» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

Благодаря успешному выступлению в Экс-ан-Провансе на следующей неделе Борна вернется в топ-100.

Бусе

Игнасио третий раз в этом году дошел до полуфинала.

Ранее он добрался до этой стадии на грунтовых «челленджерах» в Сантьяго и Мадриде. Здесь ему не удалось пройти в финал.

В Экс-ан-Провансе с учетом квалификации Бусе провел уже пять матчей.

Главным сюрпризом стала его победа над итальянцем Лучано Дардери во втором круге — 6:0, 6:4.

В четвертьфинале Бусе играл против Райли Опелки, который не смог завершить матч из-за травмы. Американец проиграл первый сет на тай-брейке, а во втором отказался от продолжения борьбы при счете 3:2 в свою пользу.

Бусе занимает 210-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Бусе букмекеры предлагают за 2.93.

Прогноз: в данном случае точно не стоит обращать внимание на рейтинг перуанца, который в предыдущих раундах здорово играл против опытных соперников (Дардери сейчас в топ-50). Скорее всего, Чоричу тоже придется как минимум понервничать в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.