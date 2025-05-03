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    Чорич — Бусе. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Бусе
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против перуанца Игнасио Бусе в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 3 мая, начало — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Бусе, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чорич

    В предыдущем раунде Борна одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:4.

    Перед этим хорватский теннисист обыграл двух французов — Пьера-Юга Эрбера и Артура Риндеркнеша.

    Чорич этой весной сыграл на грунте уже 17 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и четыре поражения.

    Но этом большую часть из них Чорич провел на «челленджерах». В апреле он не смог пройти квалификацию на «пятисотнике» в Барселоне и уступил на старте «тысячника» в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря успешному выступлению в Экс-ан-Провансе на следующей неделе Борна вернется в топ-100.

    Бусе

    Игнасио третий раз в этом году дошел до полуфинала.

    Ранее он добрался до этой стадии на грунтовых «челленджерах» в Сантьяго и Мадриде. Здесь ему не удалось пройти в финал.

    В Экс-ан-Провансе с учетом квалификации Бусе провел уже пять матчей.

    Главным сюрпризом стала его победа над итальянцем Лучано Дардери во втором круге — 6:0, 6:4.

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    В четвертьфинале Бусе играл против Райли Опелки, который не смог завершить матч из-за травмы. Американец проиграл первый сет на тай-брейке, а во втором отказался от продолжения борьбы при счете 3:2 в свою пользу.

    Бусе занимает 210-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Бусе букмекеры предлагают за 2.93.

    Прогноз: в данном случае точно не стоит обращать внимание на рейтинг перуанца, который в предыдущих раундах здорово играл против опытных соперников (Дардери сейчас в топ-50). Скорее всего, Чоричу тоже придется как минимум понервничать в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чорич — Бусе?

    Матч Чорич — Бусе состоится 03 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чорич — Бусе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чорич — Бусе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чорич — Бусе?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чорич — Бусе?

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Бусе букмекеры предлагают за 2.93.

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    Чорич — Бусе: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 03.05.202515:00. Чорич проиграет 210-й ракетке мира?
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