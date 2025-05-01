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    Дрейпер — Арнальди. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Арнальди
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Арнальди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дрейпер

    Джек второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

    В конце марта британский теннисист стал победителем «тысячника» в Майами, благодаря чему дебютировал в топ-10.

    В 1/8 финала Дрейпер одержал уверенную победу над американцем Томми Полом — 6:2, 6:2.

    Перед этим он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.

    Еще в одном матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Дрейпер провел 21 матч: на этом отрезке у него 17 побед и лишь четыре поражения.

    Арнальди

    В отличие от Джека, который оказался в числе сеяных, Маттео для выхода в четвертьфинал надо было выиграть четыре матча.

    Главным событием стала победа итальянского теннисиста над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

    В третьем круге Арнальди выиграл с таким же счетом у боснийца Дамира Джумхура.

    В 1/8 финала итальянец остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 7:5.

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    Еще в одном матче Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

    Арнальди впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: Джек подтверждает, что может играть в свой лучший теннис на любом покрытии. Скорее всего, на этот раз итальянец не сможет удивить фаворита. В отличие от Джоковича, у британца все в порядке с мотивацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Арнальди?

    Матч Дрейпер — Арнальди состоится 01 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Арнальди?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Арнальди?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Арнальди?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Арнальди?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.14.

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    Дрейпер — Арнальди: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 01.05.202517:30. Сможет ли Дрейпер обыграть обидчика Джоковича?
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