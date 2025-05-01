Дрейпер — Арнальди. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Арнальди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

В конце марта британский теннисист стал победителем «тысячника» в Майами, благодаря чему дебютировал в топ-10.

В 1/8 финала Дрейпер одержал уверенную победу над американцем Томми Полом — 6:2, 6:2.

Перед этим он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.

Еще в одном матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В этом году Дрейпер провел 21 матч: на этом отрезке у него 17 побед и лишь четыре поражения.

Арнальди

В отличие от Джека, который оказался в числе сеяных, Маттео для выхода в четвертьфинал надо было выиграть четыре матча.

Главным событием стала победа итальянского теннисиста над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

В третьем круге Арнальди выиграл с таким же счетом у боснийца Дамира Джумхура.

В 1/8 финала итальянец остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 7:5.

Еще в одном матче Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

Арнальди впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: Джек подтверждает, что может играть в свой лучший теннис на любом покрытии. Скорее всего, на этот раз итальянец не сможет удивить фаворита. В отличие от Джоковича, у британца все в порядке с мотивацией.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 1.93.