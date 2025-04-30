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    Арнальди возьмет реванш у Тиафо?

    Тиафо — Арнальди. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Арнальди
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    Маттео Арнальди
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Арнальди, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2025 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 14:00 Маттео Арнальди

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •

    Тиафо

    Фрэнсис всего лишь второй раз в сезоне выиграл больше одного матча.

    В столице Испании американец попал в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно было выиграть два матча.

    В первом Тиафо встречался с Лучано Дардери, который не смог завершить встречу из-за травмы. Итальянец снялся при счете 7:5, 3:1 в пользу соперника.

    В третьем круге Тиафо одержал победу над французом Александром Мюллером — 6:3, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира в Хьюстоне.

    Арнальди

    Маттео тем временем провел уже три матча на текущем турнире.

    Главным событием стала победа итальянского теннисиста над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

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    • В третьем круге Арнальди выиграл с таким же счетом у боснийца Дамира Джумхура.

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    Еще в одном матче Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

    Арнальди впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.09, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: в прошлом году Фрэнсис выиграл у Маттео в пятисетовом матче на Уимблдоне. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тиафо — Арнальди?

    Матч Тиафо — Арнальди состоится 30 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тиафо — Арнальди?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тиафо — Арнальди?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тиафо — Арнальди?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тиафо — Арнальди?

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.09, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.

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