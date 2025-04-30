Тиафо — Арнальди. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Фрэнсис Тиафо
Маттео Арнальди
Тиафо
Фрэнсис всего лишь второй раз в сезоне выиграл больше одного матча.
В столице Испании американец попал в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно было выиграть два матча.
В первом Тиафо встречался с Лучано Дардери, который не смог завершить встречу из-за травмы. Итальянец снялся при счете 7:5, 3:1 в пользу соперника.
В третьем круге Тиафо одержал победу над французом Александром Мюллером — 6:3, 6:3.
Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира в Хьюстоне.
Арнальди
Маттео тем временем провел уже три матча на текущем турнире.
Главным событием стала победа итальянского теннисиста над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.
В третьем круге Арнальди выиграл с таким же счетом у боснийца Дамира Джумхура.
Еще в одном матче Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.
Арнальди впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.09, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: в прошлом году Фрэнсис выиграл у Маттео в пятисетовом матче на Уимблдоне. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.