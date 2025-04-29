Фриц — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

Фриц
Тейлор на текущем турнире провал пока лишь два неполных матча.
В первом американский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 6:4, 6:1.
Следующим соперником Фрица стал Бенжамен Бонзи, которому не удалось завершить матч из-за травмы. Француз снялся перед началом третьего сета.
Фриц пропустил предыдущие апрельские турниры на грунте из-за травмы мышц живота.
В прошлом году Фриц дошел на мадридском «Мастерсе» до полуфинала.
Рууд
Каспер тем временем спокойно прошел предыдущие раунды.
В стартовом матче норвежский теннисист выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:4.
В третьем раунде Рууд одержал уверенную победу над американцем Себастьяном Кордой — 6:3, 6:3.
В начале апреля Рууд не смог защитить очки за прошлогодний финал на «Мастерсе» в Монте-Карло и титул в Барселоне.
После 2021 года Рууд ни разу не проходил в Мадриде дальше четвертого раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.77.
Прогноз: в прошлом году Каспер уверенно обыграл американца на Ролан Гаррос. Позже американец взял реванш, победив норвежца на US Open. Скорее всего, в предстоящем матче им снова понадобится дополнительный сет. Спрогнозировать исход в такой игре крайне сложно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.