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    Фриц и Рууд дойдут до решающего тай-брейка?

    Фриц — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Рууд
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    Каспер Рууд
    Американец Тейлор Фриц сыграет против норвежца Каспера Рууда в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор на текущем турнире провал пока лишь два неполных матча.

    В первом американский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 6:4, 6:1.

    Следующим соперником Фрица стал Бенжамен Бонзи, которому не удалось завершить матч из-за травмы. Француз снялся перед началом третьего сета.

    Фриц пропустил предыдущие апрельские турниры на грунте из-за травмы мышц живота.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Фриц дошел на мадридском «Мастерсе» до полуфинала.

    Рууд

    Каспер тем временем спокойно прошел предыдущие раунды.

    В стартовом матче норвежский теннисист выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Рууд одержал уверенную победу над американцем Себастьяном Кордой — 6:3, 6:3.

    В начале апреля Рууд не смог защитить очки за прошлогодний финал на «Мастерсе» в Монте-Карло и титул в Барселоне.

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    После 2021 года Рууд ни разу не проходил в Мадриде дальше четвертого раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: в прошлом году Каспер уверенно обыграл американца на Ролан Гаррос. Позже американец взял реванш, победив норвежца на US Open. Скорее всего, в предстоящем матче им снова понадобится дополнительный сет. Спрогнозировать исход в такой игре крайне сложно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Рууд?

    Матч Фриц — Рууд состоится 29 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.77.

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