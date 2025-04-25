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    Рууд проиграет даже Риндеркнешу?

    Риндеркнеш — Рууд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •  Артур Риндеркнеш 11:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Риндеркнеш

    Артур в первом раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным — 7:6, 6:1.

    Россиянин неплохо играл в начале матча, но после тай-брейка, по сути, просто сдался.

    Интересно, что Риндеркнеш выиграл всего лишь третий матч в этом году на уровне основной сетки ATP.

    В начале апреля Риндеркнеш не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.

    Прогнозы на теннис

    На «пятисотнике» в Барселоне французский теннисист уступил в первом раунде сербу Ласло Джере. При этом в основную сетку он попал всего лишь как лаки-лузер.

    Рууд

    Каспер тем временем стал одним из главных неудачников недавних турниров, по итогам которых он покинул топ-10 и опустился в рейтинге на 15-ю строчку.

    Сначала норвежец не смог защитить больше 500 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.

    На этот раз Рууд проиграл в третьем круге австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:3, 5:7).

    После этого Рууд провалил защиту титула на «пятисотнике» в Барселоне, уступив в четвертьфинале Хольгеру Руне (4:6, 2:6).

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    Лучшим результатом Рууда в этом сезоне пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Далласе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 5.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: Каспер выиграл три предыдущих матча против француза, при этом не отдав ни сета. Ранее в этом году норвежец остановил Риндеркнеша в Акапулько — 6:4, 6:3. Хоть он и не отличается стабильностью, все-таки считаем, что в предстоящем матче у Рууда не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риндеркнеш — Рууд?

    Матч Риндеркнеш — Рууд состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риндеркнеш — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риндеркнеш — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риндеркнеш — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 5.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.

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