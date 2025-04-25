Риндеркнеш — Рууд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

Артур в первом раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным — 7:6, 6:1.

Россиянин неплохо играл в начале матча, но после тай-брейка, по сути, просто сдался.

Интересно, что Риндеркнеш выиграл всего лишь третий матч в этом году на уровне основной сетки ATP.

В начале апреля Риндеркнеш не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Барселоне французский теннисист уступил в первом раунде сербу Ласло Джере. При этом в основную сетку он попал всего лишь как лаки-лузер.

Рууд

Каспер тем временем стал одним из главных неудачников недавних турниров, по итогам которых он покинул топ-10 и опустился в рейтинге на 15-ю строчку.

Сначала норвежец не смог защитить больше 500 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.

На этот раз Рууд проиграл в третьем круге австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:3, 5:7).

После этого Рууд провалил защиту титула на «пятисотнике» в Барселоне, уступив в четвертьфинале Хольгеру Руне (4:6, 2:6).

Лучшим результатом Рууда в этом сезоне пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 5.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Каспер выиграл три предыдущих матча против француза, при этом не отдав ни сета. Ранее в этом году норвежец остановил Риндеркнеша в Акапулько — 6:4, 6:3. Хоть он и не отличается стабильностью, все-таки считаем, что в предстоящем матче у Рууда не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.