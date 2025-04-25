Риндеркнеш — Рууд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Артур Риндеркнеш
Каспер Рууд
Риндеркнеш
Артур в первом раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным — 7:6, 6:1.
Россиянин неплохо играл в начале матча, но после тай-брейка, по сути, просто сдался.
Интересно, что Риндеркнеш выиграл всего лишь третий матч в этом году на уровне основной сетки ATP.
В начале апреля Риндеркнеш не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.
На «пятисотнике» в Барселоне французский теннисист уступил в первом раунде сербу Ласло Джере. При этом в основную сетку он попал всего лишь как лаки-лузер.
Рууд
Каспер тем временем стал одним из главных неудачников недавних турниров, по итогам которых он покинул топ-10 и опустился в рейтинге на 15-ю строчку.
Сначала норвежец не смог защитить больше 500 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.
На этот раз Рууд проиграл в третьем круге австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:3, 5:7).
После этого Рууд провалил защиту титула на «пятисотнике» в Барселоне, уступив в четвертьфинале Хольгеру Руне (4:6, 2:6).
Лучшим результатом Рууда в этом сезоне пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Далласе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 5.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: Каспер выиграл три предыдущих матча против француза, при этом не отдав ни сета. Ранее в этом году норвежец остановил Риндеркнеша в Акапулько — 6:4, 6:3. Хоть он и не отличается стабильностью, все-таки считаем, что в предстоящем матче у Рууда не будет серьезных проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.