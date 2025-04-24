Севастова — Остапенко. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Севастова
Для 35-летней теннисистки Анастасии Севастовой турнир в Мадриде — второй на грунтовом покрытии в этом сезоне. В стартовой игре соревнований латвийка выбила из турнира россиянку Анастастю Павлюченкову (6:4, 7:5).
В матче против Павлюченковой Севастова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
Был еще турнир словенском Копере, в котором Севастова добилась победы в матче с Тот, а также уступила Аранче Рус.
Остапенко
Буквально недавно Елена Остапенко выиграла турнир, выиграв в финале WTA Штутгарт у первой ракетки Арины Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).
В Штутгарте Остапенко одержала победы над Екатериной Александровой из России, Иге Свентек из Польши, Эммы Наварро из США.
Остапенко выдает победную серию, которая состоит из пяти матчей.
В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.24, Севастову букмекеры предлагают за 4.10.
Прогноз: В этой встрече Остапенко не должна встретить сопротивление со стороны Севастовой. Ставим на победу Елены Остапенко.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.08.