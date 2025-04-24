Севастова — Остапенко. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Латвийка Анастасия Севастова сыграет против соотечественницы Елены Остапенко во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Севастова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Севастова

Для 35-летней теннисистки Анастасии Севастовой турнир в Мадриде — второй на грунтовом покрытии в этом сезоне. В стартовой игре соревнований латвийка выбила из турнира россиянку Анастастю Павлюченкову (6:4, 7:5).

В матче против Павлюченковой Севастова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Был еще турнир словенском Копере, в котором Севастова добилась победы в матче с Тот, а также уступила Аранче Рус.

Остапенко

Буквально недавно Елена Остапенко выиграла турнир, выиграв в финале WTA Штутгарт у первой ракетки Арины Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).

В Штутгарте Остапенко одержала победы над Екатериной Александровой из России, Иге Свентек из Польши, Эммы Наварро из США.

Остапенко выдает победную серию, которая состоит из пяти матчей.

В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.24, Севастову букмекеры предлагают за 4.10.

Прогноз: В этой встрече Остапенко не должна встретить сопротивление со стороны Севастовой. Ставим на победу Елены Остапенко.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.08.