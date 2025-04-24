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    Севастова — Остапенко. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Севастова — Остапенко
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    Елена Остапенко
    Латвийка Анастасия Севастова сыграет против соотечественницы Елены Остапенко во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Севастова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Севастова

    Для 35-летней теннисистки Анастасии Севастовой турнир в Мадриде — второй на грунтовом покрытии в этом сезоне. В стартовой игре соревнований латвийка выбила из турнира россиянку Анастастю Павлюченкову (6:4, 7:5).

    В матче против Павлюченковой Севастова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Был еще турнир словенском Копере, в котором Севастова добилась победы в матче с Тот, а также уступила Аранче Рус.

    Остапенко

    Буквально недавно Елена Остапенко выиграла турнир, выиграв в финале WTA Штутгарт у первой ракетки Арины Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).

    В Штутгарте Остапенко одержала победы над Екатериной Александровой из России, Иге Свентек из Польши, Эммы Наварро из США.

    Остапенко выдает победную серию, которая состоит из пяти матчей.

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    В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.24, Севастову букмекеры предлагают за 4.10.

    Прогноз: В этой встрече Остапенко не должна встретить сопротивление со стороны Севастовой. Ставим на победу Елены Остапенко.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севастова — Остапенко?

    Матч Севастова — Остапенко состоится 24 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Севастова — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севастова — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севастова — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севастова — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: : На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.24, Севастову букмекеры предлагают за 4.10.

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