ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Масалитин«Чемпионство "Краснодара" поможет развитию нашего футбола». Масалитин — о 25-м туре, проблемах «Химок» и засилье иностранцев в РПЛ «Динамо» Москва одержало три победы над «Ак Барсом»«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета Хави СимонсТрансферный дайджест. 15 — 21 апреля
    Все новости спорта

    Тьен спокойно обыграет Гирона?

    Тьен — Гирон. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маркос Гирон
    Прогноз и ставки на Тьен — Гирон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лернер Тьен
    Американцы Маркос Гирон и Лернер Тьен встретятся в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тьен

    Лернер в этом месяце успел сыграть уже на двух грунтовых турнирах.

    Три недели назад 19-летний теннисист Алексу Микельсену на старте турнира в Хьюстоне.

    На «пятисотнике» в Мюнхене Тьен прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Таллону Грикспору.

    Здесь важно отметить, что Тьен до этого сезона, по сути, не играл на грунте.

    Прогнозы на теннис

    Серия поражений Тьена на уровне основной сетки ATP составляет уже пять матчей.

    Гирон

    Маркос тоже провел пока лишь несколько матчей на грунте. Для него, как и для Тьена, это не самая простая часть сезона.

    На турнире в Мюнхене Гирон проиграл в первом круге сербу Миомиру Кецмановичу на решающем тай-брейке.

    Зато на «Мастерсе» в Монте-Карло американец в первом раунде одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым. Правда, дальше было разгромное поражение от Джека Дрейпера (1:6, 1:6).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В прошлом году Гирон выиграл лишь три из 11-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: у Маркоса, конечно, гораздо больше опыта, чем у его 19-летнего соперника, но в этом матче все-таки лучше взять ставку на количество геймов. По содержанию встреча американцев не должна разочаровать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тьен — Гирон?

    Матч Тьен — Гирон состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тьен — Гирон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тьен — Гирон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — Гирон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — Гирон?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Аванесян — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осака — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  3.08
  • Прогноз на матч Аль-Вехда — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Риу Аве — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тьен — Гирон: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Тьен спокойно обыграет Гирона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры