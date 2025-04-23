Тьен — Гирон. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Американцы Маркос Гирон и Лернер Тьен встретятся в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тьен

Лернер в этом месяце успел сыграть уже на двух грунтовых турнирах.

Три недели назад 19-летний теннисист Алексу Микельсену на старте турнира в Хьюстоне.

На «пятисотнике» в Мюнхене Тьен прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Таллону Грикспору.

Здесь важно отметить, что Тьен до этого сезона, по сути, не играл на грунте.

Прогнозы на теннис

Серия поражений Тьена на уровне основной сетки ATP составляет уже пять матчей.

Гирон

Маркос тоже провел пока лишь несколько матчей на грунте. Для него, как и для Тьена, это не самая простая часть сезона.

На турнире в Мюнхене Гирон проиграл в первом круге сербу Миомиру Кецмановичу на решающем тай-брейке.

Зато на «Мастерсе» в Монте-Карло американец в первом раунде одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым. Правда, дальше было разгромное поражение от Джека Дрейпера (1:6, 1:6).

В прошлом году Гирон выиграл лишь три из 11-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: у Маркоса, конечно, гораздо больше опыта, чем у его 19-летнего соперника, но в этом матче все-таки лучше взять ставку на количество геймов. По содержанию встреча американцев не должна разочаровать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.