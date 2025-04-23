Сафиуллин — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Сафиуллин
Роман в этом году до сих пор провел меньше 20 матчей. На этом отрезке у него по девять побед и поражений.
Свою первую победу на уровне основной сетки ATP россиянин одержал только в конце февраля, а перед этим у него была серия из пяти поражений. В общем, начало сезона получилось неудачным.
В марте стало чуть полегче: сначала Сафиуллин выиграл по одному матчу в Индиан-Уэллс и на «челленджере» в Финиксе, а потом дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Майами.
Если что, в Майами Роман обыграл американца Дженсона Бруксби и австралийца Алексея Попырина.
На прошлой неделе Сафиуллин дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.
Риндеркнеш
Артуру пока что вообще нечем похвастаться. По сути, француз провалил первую половину сезона.
Достаточно сказать, что в этом году он до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
В начале апреля Риндеркнеш не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.
На «пятисотнике» в Барселоне Риндеркнеш уступил в первом раунде сербу Ласло Джере. При этом в основную сетку он попал всего лишь как лаки-лузер.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.56, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: скорее всего, Роман спокойно обыграет импульсивного француза, который в последнее время вообще не впечатляет.
- 1.92Ландалусе — Норри: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Также стоит отметить, что ранее Сафиуллин ни разу не проигрывал Риндеркнешу.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-2,5) за 1.92.