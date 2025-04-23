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    Сафиуллин легко пройдет во второй круг в Мадриде?

    Сафиуллин — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Риндеркнеш
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Риндеркнеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман в этом году до сих пор провел меньше 20 матчей. На этом отрезке у него по девять побед и поражений.

    Свою первую победу на уровне основной сетки ATP россиянин одержал только в конце февраля, а перед этим у него была серия из пяти поражений. В общем, начало сезона получилось неудачным.

    В марте стало чуть полегче: сначала Сафиуллин выиграл по одному матчу в Индиан-Уэллс и на «челленджере» в Финиксе, а потом дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Если что, в Майами Роман обыграл американца Дженсона Бруксби и австралийца Алексея Попырина.

    На прошлой неделе Сафиуллин дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.

    Риндеркнеш

    Артуру пока что вообще нечем похвастаться. По сути, француз провалил первую половину сезона.

    Достаточно сказать, что в этом году он до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    В начале апреля Риндеркнеш не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Мариано Навоне.

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    На «пятисотнике» в Барселоне Риндеркнеш уступил в первом раунде сербу Ласло Джере. При этом в основную сетку он попал всего лишь как лаки-лузер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.56, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: скорее всего, Роман спокойно обыграет импульсивного француза, который в последнее время вообще не впечатляет.

    Также стоит отметить, что ранее Сафиуллин ни разу не проигрывал Риндеркнешу.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сафиуллин — Риндеркнеш?

    Матч Сафиуллин — Риндеркнеш состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сафиуллин — Риндеркнеш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сафиуллина с форой по геймам (-2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сафиуллин — Риндеркнеш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сафиуллина с форой по геймам (-2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сафиуллин — Риндеркнеш?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сафиуллин — Риндеркнеш?

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.56, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.43.

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    Сафиуллин — Риндеркнеш: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Сафиуллин легко пройдет во второй круг в Мадриде?
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