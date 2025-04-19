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    Гауфф разочарует в матче с Паолини?

    Гауфф — Паолини. Ставка (к. 3.04) и прогноз на турнир в Штутгарте 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Паолини
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 19 Апреля 2025 года

    Кори Гауфф

  • США
    •  Кори Гауфф 19:30 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •

    Гауфф

    Кори дошла до четвертьфинала впервые с января, когда она проиграла на этой стадии Пауле Бадосе на Australian Open.

    Но здесь также стоит сделать акцент на том, что в Штутгарте для попадания в 1/4 финала американке, как и остальным сеяным, надо было выиграть лишь один матч.

    Во втором круге Гауфф разгромила 20-летнюю немку Эллу Зайдель — 6:1, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В марте Гауфф выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майам, а перед этим не прошла ни одного раунда в Дубае и Дохе.

    Несмотря на сложный период, Коко по-прежнему входит в топ-5.

    Паолини

    Жасмин выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

    Итальянка спокойно прошла предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни одного сета.

    В первом круге Паолини разгромила немку Еву Лис — 6:2, 6:1.

    В следующем матче шестая ракетка мира одержала победу над Юле Нимайер — 6:1, 7:5.

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    В прошлом году Паолини проиграла в четвертьфинале немецкого «пятисотника» представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, победу Паоилини букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: Коко, кажется, совсем успокоилась и больше не переживает из-за поражений. Возможно, ближе к американской серии турниров к ней снова вернется мотивация, ну а сейчас логично предположить, что Жасмин запросто может воспользоваться спадом соперницы.

    Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 3.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гауфф — Паолини?

    Матч Гауфф — Паолини состоится 19 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гауфф — Паолини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Паолини.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гауфф — Паолини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Паолини» с коэффициентом у букмекеров 3.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гауфф — Паолини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гауфф — Паолини?

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, победу Паоилини букмекеры предлагают за 3.04.

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    Гауфф — Паолини: прогноз и ставка за 3.04, статистика, коэффициенты матча 19.04.202519:30. Гауфф разочарует в матче с Паолини?
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