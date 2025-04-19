Американка Кори Гауфф сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори дошла до четвертьфинала впервые с января, когда она проиграла на этой стадии Пауле Бадосе на Australian Open.

Но здесь также стоит сделать акцент на том, что в Штутгарте для попадания в 1/4 финала американке, как и остальным сеяным, надо было выиграть лишь один матч.

Во втором круге Гауфф разгромила 20-летнюю немку Эллу Зайдель — 6:1, 6:1.

Прогнозы на теннис

В марте Гауфф выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майам, а перед этим не прошла ни одного раунда в Дубае и Дохе.

Несмотря на сложный период, Коко по-прежнему входит в топ-5.

Паолини

Жасмин выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

Итальянка спокойно прошла предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни одного сета.

В первом круге Паолини разгромила немку Еву Лис — 6:2, 6:1.

В следующем матче шестая ракетка мира одержала победу над Юле Нимайер — 6:1, 7:5.

В прошлом году Паолини проиграла в четвертьфинале немецкого «пятисотника» представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, победу Паоилини букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: Коко, кажется, совсем успокоилась и больше не переживает из-за поражений. Возможно, ближе к американской серии турниров к ней снова вернется мотивация, ну а сейчас логично предположить, что Жасмин запросто может воспользоваться спадом соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 3.04.