Кори Гауфф
Жасмин Паолини
Гауфф
Кори дошла до четвертьфинала впервые с января, когда она проиграла на этой стадии Пауле Бадосе на Australian Open.
Но здесь также стоит сделать акцент на том, что в Штутгарте для попадания в 1/4 финала американке, как и остальным сеяным, надо было выиграть лишь один матч.
Во втором круге Гауфф разгромила 20-летнюю немку Эллу Зайдель — 6:1, 6:1.
В марте Гауфф выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майам, а перед этим не прошла ни одного раунда в Дубае и Дохе.
Несмотря на сложный период, Коко по-прежнему входит в топ-5.
Паолини
Жасмин выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд.
Итальянка спокойно прошла предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни одного сета.
В первом круге Паолини разгромила немку Еву Лис — 6:2, 6:1.
В следующем матче шестая ракетка мира одержала победу над Юле Нимайер — 6:1, 7:5.
В прошлом году Паолини проиграла в четвертьфинале немецкого «пятисотника» представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, победу Паоилини букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: Коко, кажется, совсем успокоилась и больше не переживает из-за поражений. Возможно, ближе к американской серии турниров к ней снова вернется мотивация, ну а сейчас логично предположить, что Жасмин запросто может воспользоваться спадом соперницы.
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Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 3.04.