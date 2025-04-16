Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Меджедович

Хамад в первом раунде одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:5, 7:6.

В первом сете серб сделал брейк при счете 6:5, а во второй партии отыграл сетбол на тай-брейке.

В столице Каталонии Меджедович провел уже три матча. На выходных он прошел квалификацию, обыграв там Уго Дельена и Габриэля Диалло.

В Монте-Карло Меджедович не смог пройти отбор, уступив в решающем раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом 21-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марселе, после которого он закрепился в топ-100.

Рууд

Каспер в стартовом матче спокойно переиграл колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.

В Монте-Карло норвежец тоже легко прошел стартовый раунд, разгромив Роберто Баутисту-Агута, но потом сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину.

Как и на Лазурном берегу, в Барселоне Рууду тоже надо защищать титул. На этот раз в случае неудачи он может покинуть топ-15.

В прошлом году Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в столице Каталонии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 3.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: Хамад в этом сезоне уже обыгрывал Карена Хачанова, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, и в предстоящем матче он, скорее всего, тоже станет серьезной проблемой для соперника из топ-20.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.09.