Меджедович
Хамад в первом раунде одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:5, 7:6.
В первом сете серб сделал брейк при счете 6:5, а во второй партии отыграл сетбол на тай-брейке.
В столице Каталонии Меджедович провел уже три матча. На выходных он прошел квалификацию, обыграв там Уго Дельена и Габриэля Диалло.
В Монте-Карло Меджедович не смог пройти отбор, уступив в решающем раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.
Лучшим результатом 21-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марселе, после которого он закрепился в топ-100.
Рууд
Каспер в стартовом матче спокойно переиграл колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.
В Монте-Карло норвежец тоже легко прошел стартовый раунд, разгромив Роберто Баутисту-Агута, но потом сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину.
Как и на Лазурном берегу, в Барселоне Рууду тоже надо защищать титул. На этот раз в случае неудачи он может покинуть топ-15.
В прошлом году Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в столице Каталонии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 3.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: Хамад в этом сезоне уже обыгрывал Карена Хачанова, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, и в предстоящем матче он, скорее всего, тоже станет серьезной проблемой для соперника из топ-20.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.09.