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    Рууд проиграет сербу Меджедовичу и провалит еще одну защиту титула?

    Меджедович — Рууд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Барселоне 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меджедович — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Меджедович

    Хамад в первом раунде одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:5, 7:6.

    В первом сете серб сделал брейк при счете 6:5, а во второй партии отыграл сетбол на тай-брейке.

    В столице Каталонии Меджедович провел уже три матча. На выходных он прошел квалификацию, обыграв там Уго Дельена и Габриэля Диалло.

    В Монте-Карло Меджедович не смог пройти отбор, уступив в решающем раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 21-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марселе, после которого он закрепился в топ-100.

    Рууд

    Каспер в стартовом матче спокойно переиграл колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:3.

    В Монте-Карло норвежец тоже легко прошел стартовый раунд, разгромив Роберто Баутисту-Агута, но потом сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину.

    Как и на Лазурном берегу, в Барселоне Рууду тоже надо защищать титул. На этот раз в случае неудачи он может покинуть топ-15.

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    В прошлом году Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в столице Каталонии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 3.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: Хамад в этом сезоне уже обыгрывал Карена Хачанова, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, и в предстоящем матче он, скорее всего, тоже станет серьезной проблемой для соперника из топ-20.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Меджедович — Рууд?

    Матч Меджедович — Рууд состоится 16 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Меджедович — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Меджедович — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Меджедович — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Меджедович — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 3.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.35.

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