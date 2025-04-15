Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен в текущем сезоне пока совершенно не впечатляет. Здесь достаточно взглянуть на его результаты.

На данный момент у российского теннисиста отрицательный баланс — всего лишь пять побед и восемь поражений.

Главная просчет Хачанова заключается в том, что он решил выступать, в основном, на крупных турнирах, из-за чего уже в первых раундах ему зачастую приходится играть против серьезных соперников.

Прогнозы на теннис

Грунтовую часть сезона Хачанов открыл в Монте-Карло, где в первом же матче уступил Даниилу Медведеву.

В общем, Карену, похоже, пора обратить внимание и на турниры категории ATP 250.

Норри

Кэмерон тем временем пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе британец обыграл двух опытных соперников — француза Юго Гастона и боснийца Дамира Джумхура (7:6, 7:6).

При этом серия поражений Норри на уровне основной сетки составляет уже четыре матча.

После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он уступил в третьем круге Томми Полу, Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсах» в Майами и Монте-Карло.

Также стоит обратить внимание, что Кэм неплохо выступал в Барселоне в предыдущих сезонах: в 2021-м, 2022-м и 2024-м он дошел здесь до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.57, победу Норри букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: очевидно, что это не тот случай, когда можно с уверенностью ставить на победу Карена. Ему снова достался опытный соперник, который, к тому же, любит играть на грунте. Скорее всего, матч будет нервным и затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.