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    Сможет ли Хачанов пройти первый круг в Барселоне?

    Хачанов — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Норри
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 15 Апреля 2025 года

    Карен Хачанов

  • Россия
    •  Карен Хачанов 11:00 Кэмерон Норри

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
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    Хачанов

    Карен в текущем сезоне пока совершенно не впечатляет. Здесь достаточно взглянуть на его результаты.

    На данный момент у российского теннисиста отрицательный баланс — всего лишь пять побед и восемь поражений.

    Главная просчет Хачанова заключается в том, что он решил выступать, в основном, на крупных турнирах, из-за чего уже в первых раундах ему зачастую приходится играть против серьезных соперников.

    Прогнозы на теннис

    Грунтовую часть сезона Хачанов открыл в Монте-Карло, где в первом же матче уступил Даниилу Медведеву.

    В общем, Карену, похоже, пора обратить внимание и на турниры категории ATP 250.

    Норри

    Кэмерон тем временем пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

    В отборе британец обыграл двух опытных соперников — француза Юго Гастона и боснийца Дамира Джумхура (7:6, 7:6).

    При этом серия поражений Норри на уровне основной сетки составляет уже четыре матча.

    После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он уступил в третьем круге Томми Полу, Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсах» в Майами и Монте-Карло.

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    Также стоит обратить внимание, что Кэм неплохо выступал в Барселоне в предыдущих сезонах: в 2021-м, 2022-м и 2024-м он дошел здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.57, победу Норри букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: очевидно, что это не тот случай, когда можно с уверенностью ставить на победу Карена. Ему снова достался опытный соперник, который, к тому же, любит играть на грунте. Скорее всего, матч будет нервным и затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Хачанов — Норри?

    Матч Хачанов — Норри состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Хачанов — Норри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Хачанов — Норри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Норри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Норри?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.57, победу Норри букмекеры предлагают за 2.40.

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    Хачанов — Норри: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.04.202512:00. Сможет ли Хачанов пройти первый круг в Барселоне?
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