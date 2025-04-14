ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сасин«У "Сокола" сейчас каждый матч — как последний». Дмитрий Сасин — о борьбе в Первой лиге, взлете «Акрона» и первом голе за «Томь» Карло АнчелоттиУвольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке Элдор Шомуродов«Лацио» — «Рома». Онлайн
    Все новости спорта

    Серундоло продлит серию поражений Штруффа?

    Серундоло — Штруфф. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф Прогнозы на Франсиско Черундоло
    Прогноз и ставки на Серундоло — Штруфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Штруфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско в этом году не смог пройти хотя бы один раунд только на январском турнире в новозеландском Окленде.

    С тех пор аргентинец еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

    Более того, до «Мастерса» в Монте-Карло у него была серия из шести турниров, на каждом из которых он выиграл не менее двух матчей.

    На «тысячнике» на Лазурном берегу Серундоло после уверенной победы над Фабио Фоньини проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 0:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    При удачном стечении обстоятельств на мюнхенском «пятисотнике» Серундоло вполне способен побороться даже за титул.

    Штруфф

    Штруфф тем временем приехал в Мюнхен защищать прошлогодний титул.

    Правда, есть подозрение, что ничего хорошего из этого не получится. Достаточно взглянуть на недавние результаты немецкого теннисиста.

    В текущем сезоне Штруфф до сих пор выиграл лишь три матча.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Ян-Леннард проиграл в первом круге 255-й ракетке мира Валентену Вашеро, при этом взяв лишь три гейма.

    Серия поражений Штруффа составляет уже семь матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Штруффа букмекеры предлагают за 4.05.

    Прогноз: скорее всего, аргентинец продлит серию поражений немецкого теннисиста. Здесь абсолютно ничего не указывает на то, что в предстоящем матче будет борьба.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Серундоло — Штруфф?

    Матч Серундоло — Штруфф состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Серундоло — Штруфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по геймам (-5,5).

    Какую сделать ставку на матч Серундоло — Штруфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Штруфф?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Штруфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Штруффа букмекеры предлагают за 4.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Тьен — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бублик — Дедура-Паломеро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Акрон — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джумхур — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кудерметова — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Верона — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Серундоло — Штруфф: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Серундоло продлит серию поражений Штруффа?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры