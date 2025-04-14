Серундоло
Франсиско в этом году не смог пройти хотя бы один раунд только на январском турнире в новозеландском Окленде.
С тех пор аргентинец еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.
Более того, до «Мастерса» в Монте-Карло у него была серия из шести турниров, на каждом из которых он выиграл не менее двух матчей.
На «тысячнике» на Лазурном берегу Серундоло после уверенной победы над Фабио Фоньини проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 0:6, 1:6).
При удачном стечении обстоятельств на мюнхенском «пятисотнике» Серундоло вполне способен побороться даже за титул.
Штруфф
Штруфф тем временем приехал в Мюнхен защищать прошлогодний титул.
Правда, есть подозрение, что ничего хорошего из этого не получится. Достаточно взглянуть на недавние результаты немецкого теннисиста.
В текущем сезоне Штруфф до сих пор выиграл лишь три матча.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Ян-Леннард проиграл в первом круге 255-й ракетке мира Валентену Вашеро, при этом взяв лишь три гейма.
Серия поражений Штруффа составляет уже семь матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Штруффа букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: скорее всего, аргентинец продлит серию поражений немецкого теннисиста. Здесь абсолютно ничего не указывает на то, что в предстоящем матче будет борьба.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-5,5) за 2.02.