Кудерметова
Вероника в первом раунде отбора одержала уверенную победу над теннисисткой из Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн — 6:3, 6:2.
Две недели назад Кудерметова не очень удачно выступила на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над 234-й ракеткой мира Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.
В этом сезоне Кудерметова провела уже 25 матчей — одержала 15 побед и десять раз проиграла.
Лучшим результатом Вероники в 2025-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
При этом после мэйджора в Мельбурне она пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.
Эррани
Сара в субботу одержала волевую победу над 322-й ракеткой мира Настасьей Марианой Шунк — 2:6, 6:4, 6:3.
Итальянская теннисистка выиграла всего лишь второй матч в текущем сезоне.
Правда, в этом году Эррани до сих пор провела лишь шесть матчей.
В марте бывшая пятая ракетка мира не прошла квалификацию в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Кристине Букше и Майе Джойнт соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.19, победу Эррани букмекеры предлагают за 4.25.
Прогноз: в начале февраля Вероника спокойно обыграла Сару на старте турнира в Дохе — 6:4, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 1.94.