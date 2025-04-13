Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против итальянки Сары Эррани во втором раунде квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Эррани, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника в первом раунде отбора одержала уверенную победу над теннисисткой из Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн — 6:3, 6:2.

Две недели назад Кудерметова не очень удачно выступила на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над 234-й ракеткой мира Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.

В этом сезоне Кудерметова провела уже 25 матчей — одержала 15 побед и десять раз проиграла.

Лучшим результатом Вероники в 2025-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Прогнозы на теннис

При этом после мэйджора в Мельбурне она пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.

Эррани

Сара в субботу одержала волевую победу над 322-й ракеткой мира Настасьей Марианой Шунк — 2:6, 6:4, 6:3.

Итальянская теннисистка выиграла всего лишь второй матч в текущем сезоне.

Правда, в этом году Эррани до сих пор провела лишь шесть матчей.

В марте бывшая пятая ракетка мира не прошла квалификацию в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Кристине Букше и Майе Джойнт соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.19, победу Эррани букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: в начале февраля Вероника спокойно обыграла Сару на старте турнира в Дохе — 6:4, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 1.94.