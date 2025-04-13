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    Кудерметова снова обыграет Эррани с разгромным счетом?

    Кудерметова — Эррани. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Эррани
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против итальянки Сары Эррани во втором раунде квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Эррани, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Вероника в первом раунде отбора одержала уверенную победу над теннисисткой из Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн — 6:3, 6:2.

    Две недели назад Кудерметова не очень удачно выступила на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над 234-й ракеткой мира Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.

    В этом сезоне Кудерметова провела уже 25 матчей — одержала 15 побед и десять раз проиграла.

    Лучшим результатом Вероники в 2025-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    При этом после мэйджора в Мельбурне она пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.

    Эррани

    Сара в субботу одержала волевую победу над 322-й ракеткой мира Настасьей Марианой Шунк — 2:6, 6:4, 6:3.

    Итальянская теннисистка выиграла всего лишь второй матч в текущем сезоне.

    Правда, в этом году Эррани до сих пор провела лишь шесть матчей.

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    В марте бывшая пятая ракетка мира не прошла квалификацию в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Кристине Букше и Майе Джойнт соответственно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.19, победу Эррани букмекеры предлагают за 4.25.

    Прогноз: в начале февраля Вероника спокойно обыграла Сару на старте турнира в Дохе — 6:4, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Кудерметова — Эррани?

    Матч Кудерметова — Эррани состоится 13 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Кудерметова — Эррани?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5).

    Какую сделать ставку на матч Кудерметова — Эррани?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Эррани?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Эррани?

    Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.19, победу Эррани букмекеры предлагают за 4.25.

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