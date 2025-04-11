Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

В 2023-м он тоже добрался до этой стадии, но дальше пройти не смог, проиграв Яннику Синнеру.

В третьем раунде текущего турнира Музетти одержал победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:3.

Вопреки ожиданиям, матч разочаровал, Берреттини, похоже, не успел прийти в себя после встречи с Александром Зверевым.

Прогнозы на теннис

Музетти во втором раунде совершил камбэк в матче против чеха Иржи Легечки — 1:6, 7:5, 6:2.

Еще в одном матче он одержал волевую победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.

Циципас

Стефанос пятый год подряд дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Монте-Карло.

В это сложно поверить, но это правда — грек выиграл 19 из 20-ти предыдущих матчей на Лазурном берегу.

В третьем круге действующий чемпион турнира разгромил португальца Нуну Боржеша (6:1, 6:1), который перед этим провел больше трех часов на корте в матче с Педро Мартинесом.

Еще в одном матче на этой неделе Циципас одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:4, 6:2.

Ранее в этом сезоне Циципас смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: Стефанос выиграл пять предыдущих матчей против итальянца, но также надо учитывать, что они еще ни разу не встречались после 2023 года. Лоренцо все-таки существенно прибавил за последние полтора года, и Циципас наверняка лично убедится в этом. У нас нет уверенности в том, что грек обыграет Музетти.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.