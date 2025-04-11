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    Циципас продлит серию побед над Музетти?

    Музетти — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Музетти

    Лоренцо второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

    В 2023-м он тоже добрался до этой стадии, но дальше пройти не смог, проиграв Яннику Синнеру.

    В третьем раунде текущего турнира Музетти одержал победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, матч разочаровал, Берреттини, похоже, не успел прийти в себя после встречи с Александром Зверевым.

    Прогнозы на теннис

    Музетти во втором раунде совершил камбэк в матче против чеха Иржи Легечки — 1:6, 7:5, 6:2.

    Еще в одном матче он одержал волевую победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.

    Циципас

    Стефанос пятый год подряд дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Монте-Карло.

    В это сложно поверить, но это правда — грек выиграл 19 из 20-ти предыдущих матчей на Лазурном берегу.

    В третьем круге действующий чемпион турнира разгромил португальца Нуну Боржеша (6:1, 6:1), который перед этим провел больше трех часов на корте в матче с Педро Мартинесом.

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    Еще в одном матче на этой неделе Циципас одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 4:6, 6:4, 6:2.

    Ранее в этом сезоне Циципас смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.40, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: Стефанос выиграл пять предыдущих матчей против итальянца, но также надо учитывать, что они еще ни разу не встречались после 2023 года. Лоренцо все-таки существенно прибавил за последние полтора года, и Циципас наверняка лично убедится в этом. У нас нет уверенности в том, что грек обыграет Музетти.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Музетти — Циципас: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.04.202516:30. Циципас продлит серию побед над Музетти?
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