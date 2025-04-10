Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Как и в прошлом году, Андрей снова оказался в числе первых восьми сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В стартовом матче российский теннисист одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 7:6.

Ключевой момент случился в концовке второй партии, когда Рублев отыграл у француза подачу на сет.

Больше всего удивило спокойствие и хладнокровие Рублева на тай-брейке. Вполне вероятно, что начинает сказываться присутствие в его команде Марата Сафина.

Прогнозы на теннис

Рублев прервал серию из трех поражений. После победы на «пятисотнике» в Дохе он не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

Фис

Артур тем временем впервые прошел в Монте-Карло два раунда.

В первом матче француз одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:4, 6:2.

Во втором раунде Фис спокойно остановил итальянца Флавио Коболли (6:4, 6:2), который на прошлой неделе выиграл турнир в Бухаресте.

Фис прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд. В марте 20-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогнозы на теннис

В прошлом году главным достижением Фиса на грунте стала победа на «пятисотнике» в Гамбурге, в финале которого он выиграл у Александра Зверева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.73, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: в начале 2024-го Андрей выиграл у Артура в Гонконге со счетом 6:4, 1:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче россиянин и француз тоже проведут больше 20 геймов, но не факт, что на этот раз счет будет в пользу Рублева.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.