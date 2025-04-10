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    Сможет ли Рублев выиграть у Фиса?

    Рублев — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Фис
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
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    Рублев

    Как и в прошлом году, Андрей снова оказался в числе первых восьми сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В стартовом матче российский теннисист одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 7:6.

    Ключевой момент случился в концовке второй партии, когда Рублев отыграл у француза подачу на сет.

    Больше всего удивило спокойствие и хладнокровие Рублева на тай-брейке. Вполне вероятно, что начинает сказываться присутствие в его команде Марата Сафина.

    Прогнозы на теннис

    Рублев прервал серию из трех поражений. После победы на «пятисотнике» в Дохе он не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

    Фис

    Артур тем временем впервые прошел в Монте-Карло два раунда.

    В первом матче француз одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:4, 6:2.

    Во втором раунде Фис спокойно остановил итальянца Флавио Коболли (6:4, 6:2), который на прошлой неделе выиграл турнир в Бухаресте.

    Фис прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд. В марте 20-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году главным достижением Фиса на грунте стала победа на «пятисотнике» в Гамбурге, в финале которого он выиграл у Александра Зверева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.73, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: в начале 2024-го Андрей выиграл у Артура в Гонконге со счетом 6:4, 1:6, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче россиянин и француз тоже проведут больше 20 геймов, но не факт, что на этот раз счет будет в пользу Рублева.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Рублев — Фис: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.04.202512:00. Сможет ли Рублев выиграть у Фиса?
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