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    Сможет ли Анисимова разгромить Путинцеву?

    Анисимова — Путинцева. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Чарлстоне 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Анисимова — Путинцева
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 03 Апреля 2025 года

    Аманда Анисимова

  • США
    •  Аманда Анисимова 18:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Анисимова

    Аманда в предыдущем раунде спокойно переиграла Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.

    Когда американку ничего не беспокоит, ей абсолютно без разницы, на каком покрытии проходит турнир.

    Матч против российской теннисистки стал еще одним подтверждением, что Анисимова сейчас в порядке.

    Вполне вероятно, что на этой неделе она будет бороться за второй титул в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Анисимова выиграла «тысячник» в Дохе, благодаря чему дебютировала в топ-20.

    Путинцева

    Юлия в стартовом матче выиграла у китаянки Шуай Чжан — 7:6, 6:1.

    Теннисистка из Казахстана прервала серию из четырех поражений.

    В прошлом месяце Путинцева провалила крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд соответственно.

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором она проиграла в третьем раунде Дарье Касаткиной, Путинцева еще ни разу не проходила дальше второго круга.

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    В 2025-м Юлия провела 16 матчей — на этом отрезке у нее восемь побед и восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: в прошлом году Аманда выиграла у Юлии на турнире в Сеуле со счетом 6:3, 7:6. Считаем, что в предстоящем матче американке тоже хватит двух сетов для победы над самой эмоциональной теннисисткой тура.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.03.

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    Анисимова — Путинцева: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 03.04.202518:00. Сможет ли Анисимова разгромить Путинцеву?
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