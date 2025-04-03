Аманда Анисимова
Юлия Путинцева
Анисимова
Аманда в предыдущем раунде спокойно переиграла Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.
Когда американку ничего не беспокоит, ей абсолютно без разницы, на каком покрытии проходит турнир.
Матч против российской теннисистки стал еще одним подтверждением, что Анисимова сейчас в порядке.
Вполне вероятно, что на этой неделе она будет бороться за второй титул в текущем сезоне.
В феврале Анисимова выиграла «тысячник» в Дохе, благодаря чему дебютировала в топ-20.
Путинцева
Юлия в стартовом матче выиграла у китаянки Шуай Чжан — 7:6, 6:1.
Теннисистка из Казахстана прервала серию из четырех поражений.
В прошлом месяце Путинцева провалила крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд соответственно.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором она проиграла в третьем раунде Дарье Касаткиной, Путинцева еще ни разу не проходила дальше второго круга.
В 2025-м Юлия провела 16 матчей — на этом отрезке у нее восемь побед и восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: в прошлом году Аманда выиграла у Юлии на турнире в Сеуле со счетом 6:3, 7:6. Считаем, что в предстоящем матче американке тоже хватит двух сетов для победы над самой эмоциональной теннисисткой тура.
- 1.92Касаткина — Кенин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.95Калинская — Киз: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.94Остапенко — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.03.