Американка Аманда Анисимова сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анисимова

Аманда в предыдущем раунде спокойно переиграла Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.

Когда американку ничего не беспокоит, ей абсолютно без разницы, на каком покрытии проходит турнир.

Матч против российской теннисистки стал еще одним подтверждением, что Анисимова сейчас в порядке.

Вполне вероятно, что на этой неделе она будет бороться за второй титул в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

В феврале Анисимова выиграла «тысячник» в Дохе, благодаря чему дебютировала в топ-20.

Путинцева

Юлия в стартовом матче выиграла у китаянки Шуай Чжан — 7:6, 6:1.

Теннисистка из Казахстана прервала серию из четырех поражений.

В прошлом месяце Путинцева провалила крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд соответственно.

После Открытого чемпионата Австралии, на котором она проиграла в третьем раунде Дарье Касаткиной, Путинцева еще ни разу не проходила дальше второго круга.

В 2025-м Юлия провела 16 матчей — на этом отрезке у нее восемь побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: в прошлом году Аманда выиграла у Юлии на турнире в Сеуле со счетом 6:3, 7:6. Считаем, что в предстоящем матче американке тоже хватит двух сетов для победы над самой эмоциональной теннисисткой тура.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.03.