ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну Лацио – Торино«Лацио» снова потерял очки — «Торино» выгрыз ничью в Риме
    Все новости спорта

    Коллинз не пройдет даже первый круг в Чарлстоне?

    Монтгомери — Коллинз. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Даниэль Коллинз
    Прогноз и ставки на Монтгомери — Коллинз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Коллинз
    Американки Даниэль Коллинз и Робин Монтгомери встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтгомери — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Робин Монтгомери

  • США
    •  Робин Монтгомери 01:00 Даниэль Коллинз

    Даниэль Коллинз

  • США
    •

    Монтгомери

    Робин в первом круге одержала уверенную победу над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:1, 6:3.

    В этом году американка провела пока лишь 11 матчей — на данный момент у нее семь побед и четыре поражений.

    Монтгомери до сих пор не дебютировала в топ-100, но в ее случае не стоит сильно акцентировать внимание на рейтинге.

    Прогнозы на теннис

    Например, в начале января она дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

    Коллинз

    Даниэль в этом году тоже играет не очень часто. В 2025-м он провела пока лишь девять матчей.

    На недавнем «тысячнике» в Майами Коллинз надо было защищать прошлогодний титул и 1000 очков, но на этот раз она уступила в четвертом раунде Арине Соболенко.

    На турнире в Индиан-Уэллс 31-летняя теннисистка проиграла в третьем круге украинке Элине Свитолиной.

    После неудачных выступлений в прошлом месяце Коллинз выпала из топ-20.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Эта неделя тоже имеет большое значение для американки, которой снова надо защищать титул. В прошлом году она стала чемпионкой турнира в Чарлстоне, разгромив в финале Дарью Касаткину.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 3.38, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: по разным причинам в этом году Даниэль играет не так мощно, как в прошлом. Вполне вероятно, что у нее возникнут серьезные проблемы уже в стартовом матче. Скорее всего, американки проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вавринка — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Чирико — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монтгомери — Коллинз: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 02.04.202501:00. Коллинз не пройдет даже первый круг в Чарлстоне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры