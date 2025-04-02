Американки Даниэль Коллинз и Робин Монтгомери встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтгомери — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монтгомери

Робин в первом круге одержала уверенную победу над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:1, 6:3.

В этом году американка провела пока лишь 11 матчей — на данный момент у нее семь побед и четыре поражений.

Монтгомери до сих пор не дебютировала в топ-100, но в ее случае не стоит сильно акцентировать внимание на рейтинге.

Прогнозы на теннис

Например, в начале января она дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

Коллинз

Даниэль в этом году тоже играет не очень часто. В 2025-м он провела пока лишь девять матчей.

На недавнем «тысячнике» в Майами Коллинз надо было защищать прошлогодний титул и 1000 очков, но на этот раз она уступила в четвертом раунде Арине Соболенко.

На турнире в Индиан-Уэллс 31-летняя теннисистка проиграла в третьем круге украинке Элине Свитолиной.

После неудачных выступлений в прошлом месяце Коллинз выпала из топ-20.

Эта неделя тоже имеет большое значение для американки, которой снова надо защищать титул. В прошлом году она стала чемпионкой турнира в Чарлстоне, разгромив в финале Дарью Касаткину.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 3.38, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: по разным причинам в этом году Даниэль играет не так мощно, как в прошлом. Вполне вероятно, что у нее возникнут серьезные проблемы уже в стартовом матче. Скорее всего, американки проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.