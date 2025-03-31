1-й таймКраснодар — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Факел». Онлайн Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Брель Эмболо и Мика Биерит«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место
    Все новости спорта

    Сможет ли Микельсен обыграть Тьена на грунте?

    Микельсен — Тьен. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Хьюстоне 31 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Алекс Михельсен
    Прогноз и ставки на Микельсен — Тьен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Микельсен
    Американцы Алекс Микельсен и Лернер Тьен встретятся в первом круге турнира в Хьюстон (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс слабо провел недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в топ-35.

    Главным разочарованием стало поражение американца от аргентинца Камило Уго Карабельи в стартовом матче на «Мастерсе» в Майами.

    В Индиан-Уэллс Микельсену не повезло: ему не удалось завершить матч третьего круга против Даниила Медведева из-за проблем с желудком.

    Лучшим результатом Микельсена в этом году пока остается выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, 20-летний теннисист выиграл по два матча в Окленде и Делрей-Бич.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Микельсен выиграл четыре из 13-ти матчей на грунте. При этом в Женеве он одержал сенсационную победу над Тейлором Фрицем. Но все равно нет никаких сомнений в том, что на этом покрытии ему не так комфортно, как на харде.

    Тьен

    Лернер, вопреки ожиданиям, тоже не блистал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Более того, в обоих случаях американец не смог пройти первый круг, проиграв аргентинцу Мариано Навоне и бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.

    Зато перед этим Тьен дошел до четвертьфинала в Акапулько. Во втором круге мексиканского «пятисотника» 19-летний теннисист одержал уверенную победу над второй ракеткой мира Александром Зверевым (6:3, 6:4).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Но главным успехом Тьена в 2025-м пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open, на котором он обыграл Даниила Медведева.

    В контексте предстоящего матча важно добавить, что Тьен ранее ни разу не играл на грунте на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.61, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: в данном случае сложно отдать кому-либо предпочтение, поскольку оба теннисиста явно не в восторге от начала грунтовой части сезона. Несмотря на то, что у Микельсена все-таки побольше опыта на этом покрытии, все равно считаем, что здесь лучше не ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фрайбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гавр — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Микельсен — Тьен: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 31.03.202519:00. Сможет ли Микельсен обыграть Тьена на грунте?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры