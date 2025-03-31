Американцы Алекс Микельсен и Лернер Тьен встретятся в первом круге турнира в Хьюстон (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс слабо провел недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в топ-35.

Главным разочарованием стало поражение американца от аргентинца Камило Уго Карабельи в стартовом матче на «Мастерсе» в Майами.

В Индиан-Уэллс Микельсену не повезло: ему не удалось завершить матч третьего круга против Даниила Медведева из-за проблем с желудком.

Лучшим результатом Микельсена в этом году пока остается выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, 20-летний теннисист выиграл по два матча в Окленде и Делрей-Бич.

Прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Микельсен выиграл четыре из 13-ти матчей на грунте. При этом в Женеве он одержал сенсационную победу над Тейлором Фрицем. Но все равно нет никаких сомнений в том, что на этом покрытии ему не так комфортно, как на харде.

Тьен

Лернер, вопреки ожиданиям, тоже не блистал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Более того, в обоих случаях американец не смог пройти первый круг, проиграв аргентинцу Мариано Навоне и бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.

Зато перед этим Тьен дошел до четвертьфинала в Акапулько. Во втором круге мексиканского «пятисотника» 19-летний теннисист одержал уверенную победу над второй ракеткой мира Александром Зверевым (6:3, 6:4).

Но главным успехом Тьена в 2025-м пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open, на котором он обыграл Даниила Медведева.

В контексте предстоящего матча важно добавить, что Тьен ранее ни разу не играл на грунте на уровне ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.61, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: в данном случае сложно отдать кому-либо предпочтение, поскольку оба теннисиста явно не в восторге от начала грунтовой части сезона. Несмотря на то, что у Микельсена все-таки побольше опыта на этом покрытии, все равно считаем, что здесь лучше не ставить на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.